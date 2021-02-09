Бывший зампред ЦБ предложил перенести столицу России из Москвы

Чтобы децентрализовать точки экономического роста в России, придется перенести столицу из Москвы в другой регион. Об этом рассказал экс-заместитель председателя Центробанка Сергей Алексашенко.
«Столицу вынести. Бюрократическую столицу взять и вынести из Москвы. Но надо сразу сказать, что в принципе это имеет под собой какие-то логические основания. Но нужно понимать, что этот проект на 10 лет и достаточно дорогой», — заявил Алексашенко в эфире «Эха Москвы». При этом экономические потери самой Москвы не станут большими, поскольку большая часть средств централизована в сфере обслуживания населения, которую никак не перенести из столицы, отмечает эксперт.
Алексашенко предлагает создавать точки роста вокруг Москвы, переносить столицу в Подмосковье. Это простимулирует экономику страны и повысит уровень жизни граждан. Однако тогда перед властями встанет вопрос переезда чиновников. Эксперт считает, что многие из них не захотят покидать город.
Ранее с резкой критикой политики властей относительно Москвы выступил миллиардер Олег Дерипаска. Он заявил, что столица стала городом миллионеров, а в регионах люди живут в несколько раз хуже. Поэтому столицу России стоит перенести.
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