В США назвали настоящего победителя процесса об импичменте Трампа

Сенат США оправдал Дональда Трампа в ходе процесса о его импичменте Фото: The White House

Настоящим победителем в завершившимся процессе об импичменте экс-президента США Дональда Трампа является действующий глава Белого дома Джозеф Байден. Такое мнение высказал журналист The National Interest Джейкоб Хейлбрунн.

По словам Хейлбрунна, процесс об импичменте Трампа мог бы сильно затянуться из-за того, что в Сенат пришлось бы вызывать свидетелей по делу о захвате Капитолия в Вашингтоне. «Если бы руководители Палаты представителей начали вызывать свидетелей, процесс импичмента мог легко превратиться в многомесячный фиаско, которое создало бы непреодолимые препятствия для продвижения повестки дня Байдена», — пишет Хейлбрунн.

Байден хочет, чтобы Трамп не фигурировал в актуальной повестке, считает американский журналист. Хейлбрунн уверен, что завершившийся процесс об импичменте Трампа позволит действующему президенту США сосредоточиться на принятии законопроекта о помощи при пандемии на 1,9 триллиона долларов.

Ранее в Сенате США завершилось голосование в рамках процесса об импичменте Дональда Трампа. Его обвинили в подстрекательстве к мятежу в связи с беспорядками 6 января. Для вынесения обвинительного заключения за импичмент должны были проголосовать более 67 из 100 сенаторов. Однако в поддержку высказались только 57 сенаторов, уточняет агентство Nation News.

6 января в США сторонники Дональда Трампа ворвались в Капитолий во время заседания сенаторов и конгрессменов по обсуждению итогов прошедших выборов президента США. В ходе инцидента погибли четыре человека, сообщает деловая газета «Взгляд».