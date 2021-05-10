Депутат Госдумы: как заставить россиян жить в деревнях

В деревнях необходимо поднять совхозы и заводы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

В деревнях и малонаселенных городах необходимо увеличить количество рабочих мест и улучшить местную инфраструктуру, чтобы россияне захотели там жить. Таким мнением с URA.RU поделился первый зампред комитета по соцполитике Госдумы Николай Коломейцев.

Согласно предложению Минкультуры РФ гражданам, которые переедут небольшие населенные пункты по программе «Земский работник культуры», планируют выплачивать один миллион рублей. А тем, кто отправится в Дальневосточный федеральный округ — два миллиона.

«Заводы надо построить, предприятия, совхоз, тогда люди сами поедут в деревни жить», — сказал Коломейцев. По его словам, людей в первую очередь необходимо обеспечить инфраструктурой и рабочими местами. «Сейчас зачем туда ехать? Денег дадут и что с ними делать, если работы нет?» — подчеркнул депутат, комментируя данную инициативу.

В общей сложности на создание инфраструктуры в селах в 2021 году потратят порядка 210 миллиардов рублей. Планируется строительство домов культуры, школ, детских садов, спортивных объектов, и поставка передвижных мобильных медицинских комплексов.