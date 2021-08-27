27 августа 2021

Адвокат экс-владельца ПСБ Ананьева устроил скандал в зале суда

© Служба новостей «URA.RU»
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Новое здание суда. Тюмень, зал суда, суд, зал судебного заседания
Адвокат Ананьевых назвал поведение следователя в зале суда беспрецедентным Фото:

В Тверском суде произошла скандальная ситуация при рассмотрении дела бывшего владельца ПАО «Промсвязьбанк» Алексея Ананьева. Оказалось, что сторона защиты была уведомлена о предъявлении обвинения лишь по одному уголовному делу, тогда как полиция расследует уже десять таких дел о хищении средств ПСБ братьями Алексеем и Дмитрием Ананьевыми.

«Адвоката обескуражило даже не количество дел, заведенных на братьев Ананьевых, а тот факт, что, как выяснилось в ходе заседания, по всем из них обвинение уже было предъявлено, однако лишь в одном случае это было сделано в присутствии защитника», — сообщает «Коммерсант».

Тверской суд посчитал эти доводы неудовлетворительными и утвердил ходатайство ГСУ ГУ МВД РФ по Москве о заочном аресте Алексея Ананьева на два месяца. Адвокат, представляющий братьев в суде, Алексей Кирсанов назвал поведение следователя, который скрыл от защиты «каскад уголовных дел, проводит по ним следственные мероприятия и предъявляет обвинение», — беспрецедентным и добавил, что будет обжаловать арест.

Ранее братьев обвинили в еще одном крупном мошенничестве. Предполагается, что Ананьевы вывели из ПСБ 6,7 млрд рублей. После чего Дмитрию Ананьеву решением суда назначили меру пресечения в виде ареста на два месяца.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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