Исследование: половина россиян не хочет продления локдауна

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Магазины и фудкорты в период локдауна. Тюмень, карантин, локдаун, фудкорт закрыт
Больше всего проголосовавших против дополнительных выходных в Ростове-на-Дону Фото:
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Нерабочие дни в России из-за пандемии коронавируса

Больше половины россиян высказались против продления нерабочих дней. Об этом свидетельствует опрос сервиса по поиску работы SuperJob, который есть в распоряжении РБК.

Согласно исследованию, 52% опрашиваемых не хотят продления локдауна, 26% высказались за данную меру. При этом меньше всего продолжение выходных поддерживают в Казани (20%) и Ростове-на-Дону (21%). «За» чаще всего высказывались в Волгограде (34%) и Омске (33%).

Исследование проводилось с 1 по 3 ноября. В опросе участвовали 1,6 тыс. респондентов среди экономически активных граждан.

Ранее сообщалось, что в Челябинской области QR-коды оставят до Нового года. Нерабочие дни в регионе продлены до 12 ноября.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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