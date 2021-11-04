Исследование: половина россиян не хочет продления локдауна

Больше всего проголосовавших против дополнительных выходных в Ростове-на-Дону Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Нерабочие дни в России из-за пандемии коронавируса

Больше половины россиян высказались против продления нерабочих дней. Об этом свидетельствует опрос сервиса по поиску работы SuperJob, который есть в распоряжении РБК.

Согласно исследованию, 52% опрашиваемых не хотят продления локдауна, 26% высказались за данную меру. При этом меньше всего продолжение выходных поддерживают в Казани (20%) и Ростове-на-Дону (21%). «За» чаще всего высказывались в Волгограде (34%) и Омске (33%).

Исследование проводилось с 1 по 3 ноября. В опросе участвовали 1,6 тыс. респондентов среди экономически активных граждан.

Ранее сообщалось, что в Челябинской области QR-коды оставят до Нового года. Нерабочие дни в регионе продлены до 12 ноября.