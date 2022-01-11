Тренер по фигурному катанию Тарасова попала в больницу

У Татьяны Тарасовой наблюдаются проблемы со здоровьем после операции на позвоночнике Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Заслуженного тренера СССР по фигурному катанию Татьяну Тарасову госпитализировали. Ранее она уже попадала в больницу с высоким давлением.

«Я в больнице», — сообщила Татьяна Тарасова ТАСС. Точные причины, по котором заслуженный тренер СССР обратилась к врачам, неизвестны. Корреспондент URA.RU связался с Тарасовой, но она отказалась разговаривать.

В начале декабря стало известно, что заслуженный тренер СССР пропустит финал шоу «Ледниковый период» на «Первом канале» из-за болезни. О том, что Тарасова плохо себя чувствует, сообщил ведущий программы, олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин. В качестве судьи вместо нее пригласили актера Даниила Спиваковского, а затем музыканта Филиппа Киркорова, передает телеканал 360.

Тарасова перенесла операцию на позвоночнике. В 2021 году ее несколько раз госпитализировали, чтобы справиться с последствиями лечения. Несколько месяцев Тарасова передвигается в инвалидном кресле, сообщают «Дни.ру».

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