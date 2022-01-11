Тренер по фигурному катанию Тарасова попала в больницу

Заслуженного тренера СССР по фигурному катанию Татьяну Тарасову госпитализировали. Ранее она уже попадала в больницу с высоким давлением.
«Я в больнице», — сообщила Татьяна Тарасова ТАСС. Точные причины, по котором заслуженный тренер СССР обратилась к врачам, неизвестны. Корреспондент URA.RU связался с Тарасовой, но она отказалась разговаривать.
В начале декабря стало известно, что заслуженный тренер СССР пропустит финал шоу «Ледниковый период» на «Первом канале» из-за болезни. О том, что Тарасова плохо себя чувствует, сообщил ведущий программы, олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин. В качестве судьи вместо нее пригласили актера Даниила Спиваковского, а затем музыканта Филиппа Киркорова, передает телеканал 360.
Тарасова перенесла операцию на позвоночнике. В 2021 году ее несколько раз госпитализировали, чтобы справиться с последствиями лечения. Несколько месяцев Тарасова передвигается в инвалидном кресле, сообщают «Дни.ру».
Заслуженного тренера СССР по фигурному катанию Татьяну Тарасову госпитализировали. Ранее она уже попадала в больницу с высоким давлением. «Я в больнице», — сообщила Татьяна Тарасова ТАСС. Точные причины, по котором заслуженный тренер СССР обратилась к врачам, неизвестны. Корреспондент URA.RU связался с Тарасовой, но она отказалась разговаривать. В начале декабря стало известно, что заслуженный тренер СССР пропустит финал шоу «Ледниковый период» на «Первом канале» из-за болезни. О том, что Тарасова плохо себя чувствует, сообщил ведущий программы, олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин. В качестве судьи вместо нее пригласили актера Даниила Спиваковского, а затем музыканта Филиппа Киркорова, передает телеканал 360. Тарасова перенесла операцию на позвоночнике. В 2021 году ее несколько раз госпитализировали, чтобы справиться с последствиями лечения. Несколько месяцев Тарасова передвигается в инвалидном кресле, сообщают «Дни.ру».