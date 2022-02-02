Путин ввел праздник, которого придется ждать шесть лет

В России в 2028 году введут новый праздник — 200-летие со дня рождения великого русского писателя и мыслителя Льва Николаевича Толстого, который родился 9 сентября. Такое поручение дал президент РФ Владимир Путин.
«Постановляю принять предложение правительства РФ о праздновании в 2028 году 200-летия со дня рождения Л. Н. Толстого. Правительству в 6-месячный срок необходимо образовать организационный комитет по подготовке и проведению празднования 200-летия со дня рождения Толстого и утвердить его состав», — говорится в документе за подписью Путина, опубликованном на официальном портале правовой информации.
Также Путин постановил рекомендовать органам государственной власти субъектов страны и органам местного самоуправления принять участие в подготовке и проведении мероприятий, посвященных данному празднованию. Указ вступил в силу со дня его подписания.
Ранее Владимир Путин ввел в России День отца, который празднуют в стране в третье воскресенье октября. Путин учредил новый праздник 4 октября. Таким образом президент поддержал предложение многодетного отца из Нижнего Новгорода. «Мужское начало в многодетных семьях чувствуется, оно является базовой основой для большой семьи», — сказал президент.
В России в 2028 году введут новый праздник — 200-летие со дня рождения великого русского писателя и мыслителя Льва Николаевича Толстого, который родился 9 сентября. Такое поручение дал президент РФ Владимир Путин. «Постановляю принять предложение правительства РФ о праздновании в 2028 году 200-летия со дня рождения Л. Н. Толстого. Правительству в 6-месячный срок необходимо образовать организационный комитет по подготовке и проведению празднования 200-летия со дня рождения Толстого и утвердить его состав», — говорится в документе за подписью Путина, опубликованном на официальном портале правовой информации. Также Путин постановил рекомендовать органам государственной власти субъектов страны и органам местного самоуправления принять участие в подготовке и проведении мероприятий, посвященных данному празднованию. Указ вступил в силу со дня его подписания. Ранее Владимир Путин ввел в России День отца, который празднуют в стране в третье воскресенье октября. Путин учредил новый праздник 4 октября. Таким образом президент поддержал предложение многодетного отца из Нижнего Новгорода. «Мужское начало в многодетных семьях чувствуется, оно является базовой основой для большой семьи», — сказал президент.