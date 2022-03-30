Метеоролог назвал сроки возвращения весны на Урал

30 марта 2022 в 15:27 Размер текста - 17 +

В Екатеринбург и Челябинск вернется весна Фото: Денис Моргунов © URA.RU Весна на Урал и в Поволжье вернется в воскресенье 3 апреля. На европейской территории России напротив — резко похолодает до нуля градусов. Об этом в беседе с URA.RU рассказал метеоролог, руководитель прогностического центра «МЕТЕО» Александр Шувалов. «Тепло, которое сейчас простирается на юге России, будет достаточно быстро и резко вытеснено, как, например, в Белгороде и Курске, где со 2 до 4 апреля температура с +20 понизится до 0 градусов и пойдет снег, дальше направится на восток и северо-восток. В воскресенье 3 апреля в Уфе воздух прогреется до +10, в Екатеринбурге и Челябинске до +11, +13 градусов. 4 апреля в Екатеринбурге ожидаем +13, +14, в Уфе +16, в Челябинске +15, +17, и никаких осадков. То есть, нужно готовиться к тому, что на улицах Екатеринбурга вовсю зажурчат ручьи», — подчеркнул Александр Шувалов. При этом метеоролог добавил, что в европейской части страны в это время резко похолодает. «В европейской части России к понедельнику 4 апреля резко холодает — это Черноземье, юг. В тылу циклона останется Москва, поэтому ожидается северный ветер, днем 0 градусов и отрицательные ночью. В воскресенье в Крыму и низовьях Дона не выше +9, +14, в начале следующей недели на 5 градусов ниже. И холод двинется дальше на юг, захватывая Краснодар и Сочи, Северный Кавказ, низовья Волги», — объяснил Шувалов. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Весна на Урал и в Поволжье вернется в воскресенье 3 апреля. На европейской территории России напротив — резко похолодает до нуля градусов. Об этом в беседе с URA.RU рассказал метеоролог, руководитель прогностического центра «МЕТЕО» Александр Шувалов. «Тепло, которое сейчас простирается на юге России, будет достаточно быстро и резко вытеснено, как, например, в Белгороде и Курске, где со 2 до 4 апреля температура с +20 понизится до 0 градусов и пойдет снег, дальше направится на восток и северо-восток. В воскресенье 3 апреля в Уфе воздух прогреется до +10, в Екатеринбурге и Челябинске до +11, +13 градусов. 4 апреля в Екатеринбурге ожидаем +13, +14, в Уфе +16, в Челябинске +15, +17, и никаких осадков. То есть, нужно готовиться к тому, что на улицах Екатеринбурга вовсю зажурчат ручьи», — подчеркнул Александр Шувалов. При этом метеоролог добавил, что в европейской части страны в это время резко похолодает. «В европейской части России к понедельнику 4 апреля резко холодает — это Черноземье, юг. В тылу циклона останется Москва, поэтому ожидается северный ветер, днем 0 градусов и отрицательные ночью. В воскресенье в Крыму и низовьях Дона не выше +9, +14, в начале следующей недели на 5 градусов ниже. И холод двинется дальше на юг, захватывая Краснодар и Сочи, Северный Кавказ, низовья Волги», — объяснил Шувалов.