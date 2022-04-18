В Кремле усомнились в подлинности кадров с горящей «Москвой»

18 апреля 2022 в 15:15 Размер текста - 17 +

Дмитрий Песков заявил, что не знает, соответствует ли видео действительности Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Кремле видели кадры, на которых якобы запечатлен пожар на крейсере «Москва», однако не знают, соответствуют ли они действительности. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Мы видели кадры. Но насколько они соответствуют действительностями, сказать не можем», — рассказал Песков в ходе конференц-колла. Ранее telegram-канал «Военный обозреватель» опубликовал кадры, на которых якобы запечатлен тонущий после пожара крейсер «Москва». На видео видно, как горящее судно в сопровождении буксира пытались транспортировать в ближайший порт, но по дороге оно затонуло. По данным источника, съемка велась с турецкого судна, которое пришло на помощь русским морякам, сообщает «Царьград». Крейсер «Москва» получил повреждения корпуса в ходе пожара от детонации боезапаса. «Москва» — крупнейший со времен Второй мировой войны военный корабль, который затонул. С крейсера было эвакуировано около 500 членов экипажа. Эвакуированный экипаж «Москвы» прибыл в Севастополь 15 апреля. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU .

В Кремле видели кадры, на которых якобы запечатлен пожар на крейсере «Москва», однако не знают, соответствуют ли они действительности. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Мы видели кадры. Но насколько они соответствуют действительностями, сказать не можем», — рассказал Песков в ходе конференц-колла. Ранее telegram-канал «Военный обозреватель» опубликовал кадры, на которых якобы запечатлен тонущий после пожара крейсер «Москва». На видео видно, как горящее судно в сопровождении буксира пытались транспортировать в ближайший порт, но по дороге оно затонуло. По данным источника, съемка велась с турецкого судна, которое пришло на помощь русским морякам, сообщает «Царьград». Крейсер «Москва» получил повреждения корпуса в ходе пожара от детонации боезапаса. «Москва» — крупнейший со времен Второй мировой войны военный корабль, который затонул. С крейсера было эвакуировано около 500 членов экипажа. Эвакуированный экипаж «Москвы» прибыл в Севастополь 15 апреля.