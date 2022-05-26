Полпред Якушев получил новую должность в «Единой России»

26 мая 2022 в 17:30 Размер текста - 17 +

Владимиру Якушеву доверили курировать вопросы бизнеса Фото: Владимир Андреев © URA.RU Полпред президента РФ в УрФО Владимир Якушев возглавил общественный совет проекта «Предпринимательство» партии «Единая Россия». Как сообщили URA.RU в пресс-службе уральского полпредства, такое решение приняло бюро Высшего совета ЕР. «На должность председателя общественного совета федерального партийного проекта „Предпринимательство“ назначен Владимир Якушев. Федеральный координатор партпроекта — первый зампред комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Альфия Когогина», — рассказали в полпредстве. В новой партийной должности Якушев уже выступил с первой идеей. Выступая на тематическом форуме «Единой России», полпред допустил, что в условиях санкций «необходима донастройка существующих институтов развития» для помощи бизнесу. Это же будет сделано для предпринимателей из народных республик Донбасса: «Одна из главных задач — чтобы предпринимательское сообщество, которое есть на территории ДНР и ЛНР, было максимально посвящено во все возможные инструменты поддержки». С декабря 2021 года Якушев является членом Высшего совета «Единой России». Вместе с ним туда были включены два уральских коллеги: губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и глава Тюменской области Александр Моор. Звучали мнения, что полпред, войдя в руководство партии, получил мощный инструмент влияния в УрФО.

Полпред президента РФ в УрФО Владимир Якушев возглавил общественный совет проекта «Предпринимательство» партии «Единая Россия». Как сообщили URA.RU в пресс-службе уральского полпредства, такое решение приняло бюро Высшего совета ЕР. «На должность председателя общественного совета федерального партийного проекта „Предпринимательство“ назначен Владимир Якушев. Федеральный координатор партпроекта — первый зампред комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Альфия Когогина», — рассказали в полпредстве. В новой партийной должности Якушев уже выступил с первой идеей. Выступая на тематическом форуме «Единой России», полпред допустил, что в условиях санкций «необходима донастройка существующих институтов развития» для помощи бизнесу. Это же будет сделано для предпринимателей из народных республик Донбасса: «Одна из главных задач — чтобы предпринимательское сообщество, которое есть на территории ДНР и ЛНР, было максимально посвящено во все возможные инструменты поддержки». С декабря 2021 года Якушев является членом Высшего совета «Единой России». Вместе с ним туда были включены два уральских коллеги: губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и глава Тюменской области Александр Моор. Звучали мнения, что полпред, войдя в руководство партии, получил мощный инструмент влияния в УрФО.