Байден утвердил новую помощь Украине на полмиллиарда долларов 02 августа 2022 в 00:53 Размер текста - 17 + Джо Байден распорядился выделить Украине помощь на 550 миллионов долларов Фото: Patrick Semansky AP/TASS новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент США Джо Байден подписал утвердил отправку новой военной помощи Украине на сумму 550 миллионов долларов. Соответствующий документ опубликован на сайте Белого дома. «В соответствии с полномочиями, предоставленными мне как президенту, <…> я настоящим делегирую госсекретарю США полномочия <…> распорядиться о выделении средств в размере до 550 млн долларов в виде оборонных изделий и услуг министерства обороны, а также военного обучения и подготовки для предоставления помощи Украине», — говорится в документе. За июль администрация Байдена выделила более миллиарда долларов на помощь киевскому режиму. Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в СНБ Белого дома Джон Кирби заявил, что США отправят Украине снаряды для РСЗО HIMARS и гаубиц M777. В начале июля Вашингтон выделил более 800 миллионов долларов на помощь Киеву. Затем США выделили 400 миллионов долларов на военную помощь Украине. Страны Запада значительно увеличили военную помощь Киеву после начала специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин подчеркнул, что РФ сделает соответствующие выводы из-за поставок Киеву западного оружия. Президент США Джо Байден подписал утвердил отправку новой военной помощи Украине на сумму 550 миллионов долларов. Соответствующий документ опубликован на сайте Белого дома. «В соответствии с полномочиями, предоставленными мне как президенту, <…> я настоящим делегирую госсекретарю США полномочия <…> распорядиться о выделении средств в размере до 550 млн долларов в виде оборонных изделий и услуг министерства обороны, а также военного обучения и подготовки для предоставления помощи Украине», — говорится в документе. За июль администрация Байдена выделила более миллиарда долларов на помощь киевскому режиму. Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в СНБ Белого дома Джон Кирби заявил, что США отправят Украине снаряды для РСЗО HIMARS и гаубиц M777. В начале июля Вашингтон выделил более 800 миллионов долларов на помощь Киеву. Затем США выделили 400 миллионов долларов на военную помощь Украине. Страны Запада значительно увеличили военную помощь Киеву после начала специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин подчеркнул, что РФ сделает соответствующие выводы из-за поставок Киеву западного оружия. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям