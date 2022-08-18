Медведев эмоционально обратился к европейцам. «Призовите своих недоумков к ответу»

18 августа 2022 в 12:49 Размер текста - 17 +

Дмитрий Медведев считает, что для европейцев дружба с РФ будет выгодна Фото: Владимир Андреев © URA.RU Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев призвал европейцев высказать свое недовольство из-за экономии электроэнергии и роста цен на продукты, а также в связи с антироссийской политикой западных стран. Он этом Медведев заявил в своем telegram-канале. «Так действуйте, европейские соседи! Не молчите. Призовите своих недоумков к ответу. И мы вас услышим. Выгода очевидна — зимой в компании с Россией гораздо теплее и комфортнее, чем в гордом одиночестве с выключенной газовой плитой и холодной батареей», — написал Дмитрий Медведев в своем telegram-канале. По его словам, Россия настроена на мирное сотрудничество и ни от кого не закрывается. Медведев высказал желание услышать недовольство жителей Европы, потому что платой за европейскую демократию является «холод в квартирах и пустые полки в холодильниках». Он назвал это безумием. Европейцев призвали уменьшить температуру до 19 градусов для снижения зависимости от российского газа. Ранее власти Германии решили снизить температуру в зданиях до 19 градусов, исключения коснутся больниц и социальных учреждений. СМИ сообщали, что Германии грозит газовая катастрофа. В Британии предложили развивать атомную энергетику для снижения зависимости от газа из РФ. Во Франции обсуждают способы экономии электроэнергии, в том числе введение штрафов за световую рекламу ночью. Евросоюз и другие страны Запада ввели санкции против РФ из-за начала спецоперации РФ на Украине. Также они взяли курс на отказ от российских энергоресурсов, введен частичный запрет на поставки нефти из РФ в Европу. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев призвал европейцев высказать свое недовольство из-за экономии электроэнергии и роста цен на продукты, а также в связи с антироссийской политикой западных стран. Он этом Медведев заявил в своем telegram-канале. «Так действуйте, европейские соседи! Не молчите. Призовите своих недоумков к ответу. И мы вас услышим. Выгода очевидна — зимой в компании с Россией гораздо теплее и комфортнее, чем в гордом одиночестве с выключенной газовой плитой и холодной батареей», — написал Дмитрий Медведев в своем telegram-канале. По его словам, Россия настроена на мирное сотрудничество и ни от кого не закрывается. Медведев высказал желание услышать недовольство жителей Европы, потому что платой за европейскую демократию является «холод в квартирах и пустые полки в холодильниках». Он назвал это безумием. Европейцев призвали уменьшить температуру до 19 градусов для снижения зависимости от российского газа. Ранее власти Германии решили снизить температуру в зданиях до 19 градусов, исключения коснутся больниц и социальных учреждений. СМИ сообщали, что Германии грозит газовая катастрофа. В Британии предложили развивать атомную энергетику для снижения зависимости от газа из РФ. Во Франции обсуждают способы экономии электроэнергии, в том числе введение штрафов за световую рекламу ночью. Евросоюз и другие страны Запада ввели санкции против РФ из-за начала спецоперации РФ на Украине. Также они взяли курс на отказ от российских энергоресурсов, введен частичный запрет на поставки нефти из РФ в Европу.