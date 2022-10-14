Shot: белгородского полицейского подозревают в работе на разведку Украины

В Белгородской области был задержан 38-летний российский полицейский. Его заподозрили в работе на разведку Минобороны Украины, сообщает telegram-канал SHOT.
«По данным силовиков, оперативный дежурный на железнодорожной станции Валуйки нашел в поисковой системе данные о российском гражданине и передал информацию неизвестному лицу», — пишут в SHOT. Также там уточняется, что следствием было установлено, как капитан полиции передавал данные из базы МВД с 12 июня. Злоумышленник действовал с сообщниками, личности которых устанавливаются.
Против подозреваемого возбуждено уголовное дело о неправомерном доступе к информации и злоупотреблении полномочиями. В доме задержанного прошли обыски.
Ранее житель Херсона рассказал, как его вербовали в Службу безопасности Украины с целью передачи данных о передвижении российских бойцов и техники, напоминает RT. Он рассказывал украинской разведке о передвижениях российской техники и бойцов, а также местных жителях, которые поддерживают Россию.
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В Белгородской области был задержан 38-летний российский полицейский. Его заподозрили в работе на разведку Минобороны Украины, сообщает telegram-канал SHOT. «По данным силовиков, оперативный дежурный на железнодорожной станции Валуйки нашел в поисковой системе данные о российском гражданине и передал информацию неизвестному лицу», — пишут в SHOT. Также там уточняется, что следствием было установлено, как капитан полиции передавал данные из базы МВД с 12 июня. Злоумышленник действовал с сообщниками, личности которых устанавливаются. Против подозреваемого возбуждено уголовное дело о неправомерном доступе к информации и злоупотреблении полномочиями. В доме задержанного прошли обыски. Ранее житель Херсона рассказал, как его вербовали в Службу безопасности Украины с целью передачи данных о передвижении российских бойцов и техники, напоминает RT. Он рассказывал украинской разведке о передвижениях российской техники и бойцов, а также местных жителях, которые поддерживают Россию.