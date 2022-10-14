Shot: белгородского полицейского подозревают в работе на разведку Украины

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Судебное заседание по уголовному делу начальника Росеестра Молчанова Олега. Курган , кобура, пистолет, полиция, полицейский, конвой
Российского капитана полиции обвинили в передаче данных украинским спецслужбам Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Белгородской области был задержан 38-летний российский полицейский. Его заподозрили в работе на разведку Минобороны Украины, сообщает telegram-канал SHOT.

«По данным силовиков, оперативный дежурный на железнодорожной станции Валуйки нашел в поисковой системе данные о российском гражданине и передал информацию неизвестному лицу», — пишут в SHOT. Также там уточняется, что следствием было установлено, как капитан полиции передавал данные из базы МВД с 12 июня. Злоумышленник действовал с сообщниками, личности которых устанавливаются.

Против подозреваемого возбуждено уголовное дело о неправомерном доступе к информации и злоупотреблении полномочиями. В доме задержанного прошли обыски.

Ранее житель Херсона рассказал, как его вербовали в Службу безопасности Украины с целью передачи данных о передвижении российских бойцов и техники, напоминает RT. Он рассказывал украинской разведке о передвижениях российской техники и бойцов, а также местных жителях, которые поддерживают Россию.

Подпишитесь на эксклюзивную рассылку с главными новостями о мобилизации и СВО! Все, что нужно знать, — в одном письме каждый вечер
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Белгородской области был задержан 38-летний российский полицейский. Его заподозрили в работе на разведку Минобороны Украины, сообщает telegram-канал SHOT. «По данным силовиков, оперативный дежурный на железнодорожной станции Валуйки нашел в поисковой системе данные о российском гражданине и передал информацию неизвестному лицу», — пишут в SHOT. Также там уточняется, что следствием было установлено, как капитан полиции передавал данные из базы МВД с 12 июня. Злоумышленник действовал с сообщниками, личности которых устанавливаются. Против подозреваемого возбуждено уголовное дело о неправомерном доступе к информации и злоупотреблении полномочиями. В доме задержанного прошли обыски. Ранее житель Херсона рассказал, как его вербовали в Службу безопасности Украины с целью передачи данных о передвижении российских бойцов и техники, напоминает RT. Он рассказывал украинской разведке о передвижениях российской техники и бойцов, а также местных жителях, которые поддерживают Россию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...