Shot: белгородского полицейского подозревают в работе на разведку Украины

14 октября 2022 в 11:58 Размер текста - 17 +

Российского капитана полиции обвинили в передаче данных украинским спецслужбам Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Белгородской области был задержан 38-летний российский полицейский. Его заподозрили в работе на разведку Минобороны Украины, сообщает telegram-канал SHOT. «По данным силовиков, оперативный дежурный на железнодорожной станции Валуйки нашел в поисковой системе данные о российском гражданине и передал информацию неизвестному лицу», — пишут в SHOT. Также там уточняется, что следствием было установлено, как капитан полиции передавал данные из базы МВД с 12 июня. Злоумышленник действовал с сообщниками, личности которых устанавливаются. Против подозреваемого возбуждено уголовное дело о неправомерном доступе к информации и злоупотреблении полномочиями. В доме задержанного прошли обыски. Ранее житель Херсона рассказал, как его вербовали в Службу безопасности Украины с целью передачи данных о передвижении российских бойцов и техники, напоминает RT. Он рассказывал украинской разведке о передвижениях российской техники и бойцов, а также местных жителях, которые поддерживают Россию.

В Белгородской области был задержан 38-летний российский полицейский. Его заподозрили в работе на разведку Минобороны Украины, сообщает telegram-канал SHOT. «По данным силовиков, оперативный дежурный на железнодорожной станции Валуйки нашел в поисковой системе данные о российском гражданине и передал информацию неизвестному лицу», — пишут в SHOT. Также там уточняется, что следствием было установлено, как капитан полиции передавал данные из базы МВД с 12 июня. Злоумышленник действовал с сообщниками, личности которых устанавливаются. Против подозреваемого возбуждено уголовное дело о неправомерном доступе к информации и злоупотреблении полномочиями. В доме задержанного прошли обыски. Ранее житель Херсона рассказал, как его вербовали в Службу безопасности Украины с целью передачи данных о передвижении российских бойцов и техники, напоминает RT. Он рассказывал украинской разведке о передвижениях российской техники и бойцов, а также местных жителях, которые поддерживают Россию.