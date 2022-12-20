Карты с неверными границами России признают экстремистскими

В Госдуме рассмотрят законопроект о признании карт с неверными границами РФ экстремистскими

20 декабря 2022 в 11:30 Размер текста - 17 +

Карты с Крымом не в составе РФ будут считать экстремизмом Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Госдума 20 декабря рассмотрит законопроект о признании экстремистскими материалами карт, на которых неверно указаны границы России. Об этом рассказали в Госдуме. «К экстремистским материалам отнесут карты, которые оспаривают территориальную целостность РФ. Например, это касается случаев, когда Крым или Южные Курилы отнесены к территориям других государств», — рассказали в Госдуме . Законопроект рассмотрят в первом чтении 20 декабря. Авторами законопроекта стали депутаты Госдумы. В пояснительной записке сообщается, что карты, оспаривающие территориальную целостность РФ, являются скрытой формой пропаганды. В случае принятия инициативы нарушителей будет ждать административная ответственность.

Госдума 20 декабря рассмотрит законопроект о признании экстремистскими материалами карт, на которых неверно указаны границы России. Об этом рассказали в Госдуме. «К экстремистским материалам отнесут карты, которые оспаривают территориальную целостность РФ. Например, это касается случаев, когда Крым или Южные Курилы отнесены к территориям других государств», — рассказали в Госдуме. Законопроект рассмотрят в первом чтении 20 декабря. Авторами законопроекта стали депутаты Госдумы. В пояснительной записке сообщается, что карты, оспаривающие территориальную целостность РФ, являются скрытой формой пропаганды. В случае принятия инициативы нарушителей будет ждать административная ответственность.