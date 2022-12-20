Карты с неверными границами России признают экстремистскими

В Госдуме рассмотрят законопроект о признании карт с неверными границами РФ экстремистскими
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Карта России на набережной у Ельцин Центра. Екатеринбург, карта россии, центральная россия, новые регионы
Карты с Крымом не в составе РФ будут считать экстремизмом Фото:

Госдума 20 декабря рассмотрит законопроект о признании экстремистскими материалами карт, на которых неверно указаны границы России. Об этом рассказали в Госдуме.

«К экстремистским материалам отнесут карты, которые оспаривают территориальную целостность РФ. Например, это касается случаев, когда Крым или Южные Курилы отнесены к территориям других государств», — рассказали в Госдуме. Законопроект рассмотрят в первом чтении 20 декабря.

Авторами законопроекта стали депутаты Госдумы. В пояснительной записке сообщается, что карты, оспаривающие территориальную целостность РФ, являются скрытой формой пропаганды. В случае принятия инициативы нарушителей будет ждать административная ответственность.

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Госдума 20 декабря рассмотрит законопроект о признании экстремистскими материалами карт, на которых неверно указаны границы России. Об этом рассказали в Госдуме. «К экстремистским материалам отнесут карты, которые оспаривают территориальную целостность РФ. Например, это касается случаев, когда Крым или Южные Курилы отнесены к территориям других государств», — рассказали в Госдуме. Законопроект рассмотрят в первом чтении 20 декабря. Авторами законопроекта стали депутаты Госдумы. В пояснительной записке сообщается, что карты, оспаривающие территориальную целостность РФ, являются скрытой формой пропаганды. В случае принятия инициативы нарушителей будет ждать административная ответственность.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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