Карты с неверными границами России признают экстремистскими

Госдума 20 декабря рассмотрит законопроект о признании экстремистскими материалами карт, на которых неверно указаны границы России. Об этом рассказали в Госдуме.
«К экстремистским материалам отнесут карты, которые оспаривают территориальную целостность РФ. Например, это касается случаев, когда Крым или Южные Курилы отнесены к территориям других государств», — рассказали в Госдуме. Законопроект рассмотрят в первом чтении 20 декабря.
Авторами законопроекта стали депутаты Госдумы. В пояснительной записке сообщается, что карты, оспаривающие территориальную целостность РФ, являются скрытой формой пропаганды. В случае принятия инициативы нарушителей будет ждать административная ответственность.
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Госдума 20 декабря рассмотрит законопроект о признании экстремистскими материалами карт, на которых неверно указаны границы России. Об этом рассказали в Госдуме. «К экстремистским материалам отнесут карты, которые оспаривают территориальную целостность РФ. Например, это касается случаев, когда Крым или Южные Курилы отнесены к территориям других государств», — рассказали в Госдуме. Законопроект рассмотрят в первом чтении 20 декабря. Авторами законопроекта стали депутаты Госдумы. В пояснительной записке сообщается, что карты, оспаривающие территориальную целостность РФ, являются скрытой формой пропаганды. В случае принятия инициативы нарушителей будет ждать административная ответственность.