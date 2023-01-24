Часы «Судного дня» оставили 90 секунд до ядерной войны: главное за 24 января

В этом году риск ядерного столкновения в мире наиболее велик, сообщает «Бюллетень ученых-атомщиков»
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Стрелки часов «Судного дня» рекордно близко подошли к отметке «ядерной полуночи». «Оскар» номинировал на премию якутских режиссеров и фильм про Алексея Навального (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов). URA.RU приводит главные новости к вечеру 24 января.
- В организации «Бюллетень ученых-атомщиков» сообщили, что часы «Судного дня», которые символизируют напряженность международной обстановки, рекордно близко подошли к «ядерной полуночи». Полночь означает ядерный катаклизм.
- Американская академия киноискусств объявила номинантов на кинопремию «Оскар» в этом году. Среди номинантов оказались якутские режиссеры с короткометражкой «Выход», а также фильм канадского режиссера под названием «Навальный», посвященный российскому политику Алексею Навальному.
- Президент РФ Владимир Путин поручил премьер-министру РФ Михаилу Мишустину ускорить работу по улучшению уровня жизни на территории Донбасса, а также Запорожской и Херсонской областях. Президент подчеркнул, что все необходимые средства для этого имеются.
- Совет по правам человека (СПЧ) займется налаживанием работы полевой почты. Предполагается организовать ее работу таким образом, чтобы письма в адрес участников спецоперации приходили как можно быстрее.
- Телеканал ABC сообщает, что 12 западных стран готовятся отправить сотню танков Leopard на Украину. Когда это произойдет, зависит от Германии.
- Основателю ЧВК «Вагнер» Евгению Пригожину может угрожать реальная опасность и к этому причастна Украина. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
- Пригожин также предложил спикеру Госдумы Вячеславу Володину лишать свободы граждан, критикующих заключенных, которые являются участниками спецоперации.
- Российская армия в Херсонской области сорвала попытку Вооруженных сил Украины форсировать Днепр. Уточняется, что в ходе отражения украинских атак, были уничтожены шесть боевых машин пехоты, три катера и около сотни бойцов ВСУ.
- Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал кадровые перестановки в своей стране. Утонялось, что свой пост покинул замминистра обороны Украины Вячеслав Шаповалов, а также заместитель главы офиса президента Кирилл Тимошенко. Кроме них ушел в отставку заместитель Генпрокурора Украины Алексей Симоненко.
- В Госдуме во втором чтении приняли проект о публикации депутатами деклараций без личных данных. По данному документу, парламентарии не будут публиковать свои доходы в открытом доступе.
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Российская артиллерия разгромила десантно-штурмовые бригады ВСУ в Донецкой и Луганской народных республиках. Об этом сообщает «Пятый канал».
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