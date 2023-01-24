Путин поторопил власти с улучшением жизни в новых регионах РФ

24 января 2023 в 18:15 Размер текста - 17 +

Владимир Путин поручил Михаилу Мишустину ускорить улучшению жизни в новых российских территориях Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Присоединение Донбасса, Запорожья и Херсона к России Премьер-Министру РФ Михаилу Мишустину дали указания ускорить работу по улучшению уровня жизни в новых российских регионах. Указания дал лично президент РФ Владимир Путин. «Я бы попросил ускорить принятие соответствующих технических решений для того, чтобы эта работа началась как можно быстрее. Уже сегодня, 24 января», — уточнил Владимир Путин в ходе совещания с членами российского правительства. Его слова приводят РИА Новости. Он подчеркнул, что ранее уже были намечены соответствующие мероприятия. Также глава российского государства уточнил, что в настоящий момент имеются все средства, которые помогут в вопросе улучшения уровня жизни в новоприобретенных российских регионах. Референдумы о вступлении новых регионов в состав России проходили с 23 по 27 сентября. 30 сентября президент РФ Владимир Путин подписал соглашение о присоединении Донецкой и Луганской народных республике, а также Херсонской и Запорожской областей. Путин уже ранее требовал немедленно решать проблемы жителей новых российских регионов, пишет RT. Новые территории были присоединены после начала спецоперации РФ на территории Украины. По словам президента РФ, ее цель заключается в защите мирного населения Донбасса.

Премьер-Министру РФ Михаилу Мишустину дали указания ускорить работу по улучшению уровня жизни в новых российских регионах. Указания дал лично президент РФ Владимир Путин. «Я бы попросил ускорить принятие соответствующих технических решений для того, чтобы эта работа началась как можно быстрее. Уже сегодня, 24 января», — уточнил Владимир Путин в ходе совещания с членами российского правительства. Его слова приводят РИА Новости. Он подчеркнул, что ранее уже были намечены соответствующие мероприятия. Также глава российского государства уточнил, что в настоящий момент имеются все средства, которые помогут в вопросе улучшения уровня жизни в новоприобретенных российских регионах. Референдумы о вступлении новых регионов в состав России проходили с 23 по 27 сентября. 30 сентября президент РФ Владимир Путин подписал соглашение о присоединении Донецкой и Луганской народных республике, а также Херсонской и Запорожской областей. Путин уже ранее требовал немедленно решать проблемы жителей новых российских регионов, пишет RT. Новые территории были присоединены после начала спецоперации РФ на территории Украины. По словам президента РФ, ее цель заключается в защите мирного населения Донбасса.