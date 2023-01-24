В Кремле видят угрозу жизни основателя «Вагнера» Пригожина

В Кремле видят реальную угрозу жизни основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU о вынашивании Киевом планов покушения на Пригожина.
«[Подробности] нам неизвестны. Это скорее вопрос для специальных служб — это их профиль. Но что касается покушений, Украина имеет отношение и к покушениям, и к совершенно чудовищному убийству, которое было, — убийство [политолога и журналиста Дарьи] Дугиной, и т. д. Причастность киевского режима к таким покушениям очевидна. Поэтому такая опасность для наших граждан есть», — заявил Песков.
Президент Украины Владимир Зеленский на прошлой неделе обсуждал с директором ЦРУ Уильямом Бернсом планы покушения на основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. Об этом заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
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В Кремле видят реальную угрозу жизни основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU о вынашивании Киевом планов покушения на Пригожина. «[Подробности] нам неизвестны. Это скорее вопрос для специальных служб — это их профиль. Но что касается покушений, Украина имеет отношение и к покушениям, и к совершенно чудовищному убийству, которое было, — убийство [политолога и журналиста Дарьи] Дугиной, и т. д. Причастность киевского режима к таким покушениям очевидна. Поэтому такая опасность для наших граждан есть», — заявил Песков. Президент Украины Владимир Зеленский на прошлой неделе обсуждал с директором ЦРУ Уильямом Бернсом планы покушения на основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. Об этом заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.