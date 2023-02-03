Украинский пленный признался в убийстве мирных жителей под Волновахой

03 февраля 2023 в 07:26 Размер текста - 17 +

Украинский военный Вячеслав Симбирский признался в убийстве мирных жителей ДНР Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Военнопленный из украинской армии Вячеслав Симбирский признался в убийстве мирных граждан. В марте 2022 года под Волновахой (ДНР) Симбирский убил девять местных жителей. «Две БМП оставались на прикрытии, я видел, как они стреляют по домам. Пока мы убегали, выбежало двое гражданских на дорогу, по который мы бежали. Я с испуга выпустил по ним очередь — два мужчины, я не знаю, почему они выбежали на дорогу», — признался Вячеслав Симбирский журналисту РИА Новости. С его слов, всего в результате его действий погибло девять человек, из них семеро были убиты по приказу военного командования. ВСУ применяли мины «Лепесток» в Изюме, что подтвердила международная организация Human Rights Watch, передает RT. В результате минирования погибли 11 мирных жителей. Мирные граждане погибли также при обстреле больницы в Новоайдаре. Минобороны РФ сообщило о 14 погибших, передает «Национальная служба новостей». ВСУ использовали системы залпового огня HIMARS.

Военнопленный из украинской армии Вячеслав Симбирский признался в убийстве мирных граждан. В марте 2022 года под Волновахой (ДНР) Симбирский убил девять местных жителей. «Две БМП оставались на прикрытии, я видел, как они стреляют по домам. Пока мы убегали, выбежало двое гражданских на дорогу, по который мы бежали. Я с испуга выпустил по ним очередь — два мужчины, я не знаю, почему они выбежали на дорогу», — признался Вячеслав Симбирский журналисту РИА Новости. С его слов, всего в результате его действий погибло девять человек, из них семеро были убиты по приказу военного командования. ВСУ применяли мины «Лепесток» в Изюме, что подтвердила международная организация Human Rights Watch, передает RT. В результате минирования погибли 11 мирных жителей. Мирные граждане погибли также при обстреле больницы в Новоайдаре. Минобороны РФ сообщило о 14 погибших, передает «Национальная служба новостей». ВСУ использовали системы залпового огня HIMARS.