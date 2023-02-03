Украинский пленный признался в убийстве мирных жителей под Волновахой

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Украинский военный Вячеслав Симбирский признался в убийстве мирных жителей ДНР Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Военнопленный из украинской армии Вячеслав Симбирский признался в убийстве мирных граждан. В марте 2022 года под Волновахой (ДНР) Симбирский убил девять местных жителей.

«Две БМП оставались на прикрытии, я видел, как они стреляют по домам. Пока мы убегали, выбежало двое гражданских на дорогу, по который мы бежали. Я с испуга выпустил по ним очередь — два мужчины, я не знаю, почему они выбежали на дорогу», — признался Вячеслав Симбирский журналисту РИА Новости. С его слов, всего в результате его действий погибло девять человек, из них семеро были убиты по приказу военного командования.

ВСУ применяли мины «Лепесток» в Изюме, что подтвердила международная организация Human Rights Watch, передает RT. В результате минирования погибли 11 мирных жителей. Мирные граждане погибли также при обстреле больницы в Новоайдаре. Минобороны РФ сообщило о 14 погибших, передает «Национальная служба новостей». ВСУ использовали системы залпового огня HIMARS.

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Военнопленный из украинской армии Вячеслав Симбирский признался в убийстве мирных граждан. В марте 2022 года под Волновахой (ДНР) Симбирский убил девять местных жителей. «Две БМП оставались на прикрытии, я видел, как они стреляют по домам. Пока мы убегали, выбежало двое гражданских на дорогу, по который мы бежали. Я с испуга выпустил по ним очередь — два мужчины, я не знаю, почему они выбежали на дорогу», — признался Вячеслав Симбирский журналисту РИА Новости. С его слов, всего в результате его действий погибло девять человек, из них семеро были убиты по приказу военного командования. ВСУ применяли мины «Лепесток» в Изюме, что подтвердила международная организация Human Rights Watch, передает RT. В результате минирования погибли 11 мирных жителей. Мирные граждане погибли также при обстреле больницы в Новоайдаре. Минобороны РФ сообщило о 14 погибших, передает «Национальная служба новостей». ВСУ использовали системы залпового огня HIMARS.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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