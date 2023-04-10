Пушилин показал разрушенный обстрелами Артемовск. Видео

10 апреля 2023 в 16:32 Размер текста - 17 +

Денис Пушилин показал кадры разрушений в Артемовске Фото: Сергей Венявский © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин показал кадры разрушенного Артемовска (Бахмута) и поделился планами по восстановлению города. Видео опубликовал сам Пушилин. «Объехал город, увидел разрушительные последствия действий киевского режима. Работы по восстановлению предстоит много, но уже есть опыт Мариуполя — справимся со всем», — поделился Пушилин на видео в своем telegram-канале . Также он рассказал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) подорвали здание администрации города перед приходом российской армии. В городе производится ежедневная эвакуация мирных жителей с последующим переселением силами ЧВК «Вагнер», отметил Пушилин. Военный корреспондент Мохаммад Кассаб рассказал, как бойцы ЧВК «Вагнер» противостоят планам ВСУ закрепиться на западе Артемовска, передает RT. Он пояснил, что российские силы делают все для освобождения этого района. Военный эксперт Борис Джерелиевский назвал варианты того, что станет с украинской армией в Артемовске, передает телеканал 360. По его словам, на Украине готовятся оставить город из-за огромных потерь ВСУ.

Врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин показал кадры разрушенного Артемовска (Бахмута) и поделился планами по восстановлению города. Видео опубликовал сам Пушилин. «Объехал город, увидел разрушительные последствия действий киевского режима. Работы по восстановлению предстоит много, но уже есть опыт Мариуполя — справимся со всем», — поделился Пушилин на видео в своем telegram-канале. Также он рассказал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) подорвали здание администрации города перед приходом российской армии. В городе производится ежедневная эвакуация мирных жителей с последующим переселением силами ЧВК «Вагнер», отметил Пушилин. Военный корреспондент Мохаммад Кассаб рассказал, как бойцы ЧВК «Вагнер» противостоят планам ВСУ закрепиться на западе Артемовска, передает RT. Он пояснил, что российские силы делают все для освобождения этого района. Военный эксперт Борис Джерелиевский назвал варианты того, что станет с украинской армией в Артемовске, передает телеканал 360. По его словам, на Украине готовятся оставить город из-за огромных потерь ВСУ.