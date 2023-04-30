Сборная Украины по дзюдо устроила бойкот из-за допуска россиян на ЧМ

30 апреля 2023 в 17:56 Размер текста - 17 +

Украинские дзюдоисты не довольны допуском к соревнованиям спортсменов из РФ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Украинская сборная по дзюдо решила бойкотировать чемпионат мира. Причиной тому стал допуск Международной федерацией дзюдо (IJF) российских спортсменов до соревнований. Об этом сообщают «Украинские национальные новости». «Конечно, узнали через сайт IJF, ведь вчера был последний день регистрации спортсменов на чемпионат мира. Мы ждали и надеялись, что здравый смысл победит. К сожалению, победили российские рубли», — заявил агентству главный тренер команды Виталий Дуброва. По его словам, почти все спортсмены из РФ причастны к силовым структурам. Он также сказал, что Украина будет бороться за то, чтобы российские спортсмены не были допущены до чемпионата. Ранее IJF допустила спортсменов из России до соревнований в нейтральном статусе. Также в федерации уточнили, что будет создана специальная независимая компания, для проверки участников на наличие пророссийской пропаганды.

Украинская сборная по дзюдо решила бойкотировать чемпионат мира. Причиной тому стал допуск Международной федерацией дзюдо (IJF) российских спортсменов до соревнований. Об этом сообщают «Украинские национальные новости». «Конечно, узнали через сайт IJF, ведь вчера был последний день регистрации спортсменов на чемпионат мира. Мы ждали и надеялись, что здравый смысл победит. К сожалению, победили российские рубли», — заявил агентству главный тренер команды Виталий Дуброва. По его словам, почти все спортсмены из РФ причастны к силовым структурам. Он также сказал, что Украина будет бороться за то, чтобы российские спортсмены не были допущены до чемпионата. Ранее IJF допустила спортсменов из России до соревнований в нейтральном статусе. Также в федерации уточнили, что будет создана специальная независимая компания, для проверки участников на наличие пророссийской пропаганды.