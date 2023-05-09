Рогов сообщил о пяти мощных взрывах в Чернигове

10 мая 2023 в 01:32 Размер текста - 17 +

Владимир Рогов допустил, что удары наносятся по складам с вооружениями Фото: Московец Илья © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Пять мощных взрывов прогремели в Чернигове и соседних населенных пунктах, скорее всего удары наносятся по складам с вооружением и топливом. Об этом заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. «Не менее пяти мощных взрывов в Чернигове и соседних населенных пунктах. По предварительной информации, удар наносится по складам с вооружениями и топливом. При этом воздушная тревога включилась уже после прилетов», — написал Рогов в своем telegram-канале. Он уточнил, что какой именно тип вооружения применялся при ударе — пока неизвестно. В Одессе 7 мая прогремели взрывы после объявления воздушной тревоги. Также известно о том, что воздушная тревога прозвучала Винницкой, Кировоградской, Черниговской и Полтавской областях Украины. 9 мая депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко сообщил о взрыве в Киеве.

Пять мощных взрывов прогремели в Чернигове и соседних населенных пунктах, скорее всего удары наносятся по складам с вооружением и топливом. Об этом заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. «Не менее пяти мощных взрывов в Чернигове и соседних населенных пунктах. По предварительной информации, удар наносится по складам с вооружениями и топливом. При этом воздушная тревога включилась уже после прилетов», — написал Рогов в своем telegram-канале. Он уточнил, что какой именно тип вооружения применялся при ударе — пока неизвестно. В Одессе 7 мая прогремели взрывы после объявления воздушной тревоги. Также известно о том, что воздушная тревога прозвучала Винницкой, Кировоградской, Черниговской и Полтавской областях Украины. 9 мая депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко сообщил о взрыве в Киеве.