09 мая 2023

Рогов сообщил о пяти мощных взрывах в Чернигове

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пожар на складах. Екатеринбург, дым, семафор, склады, возгорание, сотрудник мчс
Владимир Рогов допустил, что удары наносятся по складам с вооружениями Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Пять мощных взрывов прогремели в Чернигове и соседних населенных пунктах, скорее всего удары наносятся по складам с вооружением и топливом. Об этом заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

«Не менее пяти мощных взрывов в Чернигове и соседних населенных пунктах. По предварительной информации, удар наносится по складам с вооружениями и топливом. При этом воздушная тревога включилась уже после прилетов», — написал Рогов в своем telegram-канале. Он уточнил, что какой именно тип вооружения применялся при ударе — пока неизвестно.

В Одессе 7 мая прогремели взрывы после объявления воздушной тревоги. Также известно о том, что воздушная тревога прозвучала Винницкой, Кировоградской, Черниговской и Полтавской областях Украины. 9 мая депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко сообщил о взрыве в Киеве.

Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Пять мощных взрывов прогремели в Чернигове и соседних населенных пунктах, скорее всего удары наносятся по складам с вооружением и топливом. Об этом заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. «Не менее пяти мощных взрывов в Чернигове и соседних населенных пунктах. По предварительной информации, удар наносится по складам с вооружениями и топливом. При этом воздушная тревога включилась уже после прилетов», — написал Рогов в своем telegram-канале. Он уточнил, что какой именно тип вооружения применялся при ударе — пока неизвестно. В Одессе 7 мая прогремели взрывы после объявления воздушной тревоги. Также известно о том, что воздушная тревога прозвучала Винницкой, Кировоградской, Черниговской и Полтавской областях Украины. 9 мая депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко сообщил о взрыве в Киеве.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...