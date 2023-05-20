SHOT заявил о падении беспилотника в Крыму

В поле на севере Крыма найден украинский беспилотник, пишет SHOT
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
В северной части Крыма потерпел крушение украинский беспилотник Mugin-5 Pro. Он был обнаружен местным жителем.
«Украинский беспилотник Mugin-5 Pro упал в поле на севере Крыма», — передает telegram-канал SHOT. Там добавили, что беспилотник был найден местным жителем. Такая модель БПЛА может нести на своем борту до 25 килограммов взрывчатки и стоит около 800 тысяч рублей. В данный момент находку осматривают специалисты, сообщили в telegram-канале.
URA.RU направило запрос в Минобороны для уточнения информации. На момент выхода публикации комментариев не поступило.
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