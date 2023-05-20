SHOT заявил о падении беспилотника в Крыму

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Дрон. stock, квадрокоптер, бпла, беспилотник, дрон, stock
В поле на севере Крыма найден украинский беспилотник, пишет SHOT Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В северной части Крыма потерпел крушение украинский беспилотник Mugin-5 Pro. Он был обнаружен местным жителем.

«Украинский беспилотник Mugin-5 Pro упал в поле на севере Крыма», — передает telegram-канал SHOT. Там добавили, что беспилотник был найден местным жителем. Такая модель БПЛА может нести на своем борту до 25 килограммов взрывчатки и стоит около 800 тысяч рублей. В данный момент находку осматривают специалисты, сообщили в telegram-канале.

URA.RU направило запрос в Минобороны для уточнения информации. На момент выхода публикации комментариев не поступило.

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В северной части Крыма потерпел крушение украинский беспилотник Mugin-5 Pro. Он был обнаружен местным жителем. «Украинский беспилотник Mugin-5 Pro упал в поле на севере Крыма», — передает telegram-канал SHOT. Там добавили, что беспилотник был найден местным жителем. Такая модель БПЛА может нести на своем борту до 25 килограммов взрывчатки и стоит около 800 тысяч рублей. В данный момент находку осматривают специалисты, сообщили в telegram-канале. URA.RU направило запрос в Минобороны для уточнения информации. На момент выхода публикации комментариев не поступило.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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