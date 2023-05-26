ФСБ задержала трех участников банды Басаева, причастных к убийству псковских десантников

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День Победы. Челябинск, фсб
ФСБ России задержала трех участников группировок Шамиля Басаева и Хаттаба Фото:

В Кабардино-Балкарии были задержаны три бывших боевика группировок Шамиля Басаева и Хаттаба. Они участвовали в убийстве 84 псковских десантников в 2000 году. Об этом сообщает ФСБ России и Следственный комитет (СК).

«Сформирована неопровержимая доказательная база участия в данном преступлении жителей КБР: Батырова Анзора, Казанчева Асланбека и Накусова Таймураза, входивших в так называемый „кабардинский джамаат“ (исламистская террористическая организация — прим. URA.RU)», — отмечено в релизе СК.

Фигуранты уголовного дела уже заключены в СИЗО. В скором времени им предъявят обвинения. Им вменяют три уголовные статьи, среди которых есть «Вооруженный мятеж».

Десантники из Пскова погибли в 2000 году в Чечне. Они сражались против банд Шамиля Басаева и Хаттаба во время эпизодов контртеррористических операций в регионе. Вражеские силы в несколько раз превосходили количество десантников. Российские силы смогли отбить нападение, численность которой составляла 2,5 тысячи человек. Однако псковские десантники потеряли 84 человека.

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В Кабардино-Балкарии были задержаны три бывших боевика группировок Шамиля Басаева и Хаттаба. Они участвовали в убийстве 84 псковских десантников в 2000 году. Об этом сообщает ФСБ России и Следственный комитет (СК). «Сформирована неопровержимая доказательная база участия в данном преступлении жителей КБР: Батырова Анзора, Казанчева Асланбека и Накусова Таймураза, входивших в так называемый „кабардинский джамаат“ (исламистская террористическая организация — прим. URA.RU)», — отмечено в релизе СК. Фигуранты уголовного дела уже заключены в СИЗО. В скором времени им предъявят обвинения. Им вменяют три уголовные статьи, среди которых есть «Вооруженный мятеж». Десантники из Пскова погибли в 2000 году в Чечне. Они сражались против банд Шамиля Басаева и Хаттаба во время эпизодов контртеррористических операций в регионе. Вражеские силы в несколько раз превосходили количество десантников. Российские силы смогли отбить нападение, численность которой составляла 2,5 тысячи человек. Однако псковские десантники потеряли 84 человека.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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