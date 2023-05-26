ФСБ задержала трех участников банды Басаева, причастных к убийству псковских десантников

26 мая 2023 в 12:08 Размер текста - 17 +

ФСБ России задержала трех участников группировок Шамиля Басаева и Хаттаба Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Кабардино-Балкарии были задержаны три бывших боевика группировок Шамиля Басаева и Хаттаба. Они участвовали в убийстве 84 псковских десантников в 2000 году. Об этом сообщает ФСБ России и Следственный комитет (СК). «Сформирована неопровержимая доказательная база участия в данном преступлении жителей КБР: Батырова Анзора, Казанчева Асланбека и Накусова Таймураза, входивших в так называемый „кабардинский джамаат“ (исламистская террористическая организация — прим. URA.RU)», — отмечено в релизе СК. Фигуранты уголовного дела уже заключены в СИЗО. В скором времени им предъявят обвинения. Им вменяют три уголовные статьи, среди которых есть «Вооруженный мятеж». Десантники из Пскова погибли в 2000 году в Чечне. Они сражались против банд Шамиля Басаева и Хаттаба во время эпизодов контртеррористических операций в регионе. Вражеские силы в несколько раз превосходили количество десантников. Российские силы смогли отбить нападение, численность которой составляла 2,5 тысячи человек. Однако псковские десантники потеряли 84 человека.

В Кабардино-Балкарии были задержаны три бывших боевика группировок Шамиля Басаева и Хаттаба. Они участвовали в убийстве 84 псковских десантников в 2000 году. Об этом сообщает ФСБ России и Следственный комитет (СК). «Сформирована неопровержимая доказательная база участия в данном преступлении жителей КБР: Батырова Анзора, Казанчева Асланбека и Накусова Таймураза, входивших в так называемый „кабардинский джамаат“ (исламистская террористическая организация — прим. URA.RU)», — отмечено в релизе СК. Фигуранты уголовного дела уже заключены в СИЗО. В скором времени им предъявят обвинения. Им вменяют три уголовные статьи, среди которых есть «Вооруженный мятеж». Десантники из Пскова погибли в 2000 году в Чечне. Они сражались против банд Шамиля Басаева и Хаттаба во время эпизодов контртеррористических операций в регионе. Вражеские силы в несколько раз превосходили количество десантников. Российские силы смогли отбить нападение, численность которой составляла 2,5 тысячи человек. Однако псковские десантники потеряли 84 человека.