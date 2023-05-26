ФСБ задержала трех участников банды Басаева, причастных к убийству псковских десантников

В Кабардино-Балкарии были задержаны три бывших боевика группировок Шамиля Басаева и Хаттаба. Они участвовали в убийстве 84 псковских десантников в 2000 году. Об этом сообщает ФСБ России и Следственный комитет (СК).
«Сформирована неопровержимая доказательная база участия в данном преступлении жителей КБР: Батырова Анзора, Казанчева Асланбека и Накусова Таймураза, входивших в так называемый „кабардинский джамаат“ (исламистская террористическая организация — прим. URA.RU)», — отмечено в
Фигуранты уголовного дела уже заключены в СИЗО. В скором времени им предъявят обвинения. Им вменяют три уголовные статьи, среди которых есть «Вооруженный мятеж».
Десантники из Пскова погибли в 2000 году в Чечне. Они сражались против банд Шамиля Басаева и Хаттаба во время эпизодов контртеррористических операций в регионе. Вражеские силы в несколько раз превосходили количество десантников. Российские силы смогли отбить нападение, численность которой составляла 2,5 тысячи человек. Однако псковские десантники потеряли 84 человека.
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