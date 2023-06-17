Путин: Россия признала независимость Донбасса по уставу ООН

Донбасс был признан РФ по Уставу ООН, заверил Путин
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Россия признала независимость Донбасса в соответствии с уставом ООН. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе переговоров по урегулированию конфликта на Украине с президентом ЮАР.
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