Путин: Россия признала независимость Донбасса по уставу ООН

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Пленарная сессия на ВЭФ 2022. Владивосток, путин владимир
Донбасс был признан РФ по Уставу ООН, заверил Путин Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Россия признала независимость Донбасса в соответствии с уставом ООН. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе переговоров по урегулированию конфликта на Украине с президентом ЮАР.

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Россия признала независимость Донбасса в соответствии с уставом ООН. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе переговоров по урегулированию конфликта на Украине с президентом ЮАР.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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