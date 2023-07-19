Курганский бизнесмен, метящий в облдуму, погасит долги перед выборами

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Деньги. Челябинск, взятка, зарплата, кредит, долг, пять тысяч, валюта, деньги, тысячи, рубли, подкуп, микрозайм, вымогательство
Фирма предпринимателя из Кургана возвращает долг компании из Екатеринбурга Фото:

Курганское предприятие «Мобидик», гендиректор которого метит в депутаты облдумы, возвращает долг «Сталепромышленной компании» из Екатеринбурга. Информация о мировом соглашении истца и ответчика опубликована на сайте арбитражного суда Свердловской области.

«АО „Сталепромышленная компания“ обратилось в суд с исковым заявлением к ООО „Мобидик“ о взыскании задолженности 1 млн 158 тыс. 097 рублей. Ответчик обязался по мировому соглашению выплатить истцу основной долг и пени 33 тыс. 164 рубля», — указано в судебном документе.

Предприятие ООО «Мобидик», руководит которым Александр Черняк, производит оборудование для нужд промышленного и гражданского строительства. Ранее бизнесмен выдвигался на праймериз «Единой России», так как стремился попасть в облдуму.

В начале мая Черняк совершил поездку по Курганской области. Вместе с главой Щучанского округа Геннадием Подкорытовым он встретился с советом ветеранов.

Читайте URA RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Курганское предприятие «Мобидик», гендиректор которого метит в депутаты облдумы, возвращает долг «Сталепромышленной компании» из Екатеринбурга. Информация о мировом соглашении истца и ответчика опубликована на сайте арбитражного суда Свердловской области. «АО „Сталепромышленная компания“ обратилось в суд с исковым заявлением к ООО „Мобидик“ о взыскании задолженности 1 млн 158 тыс. 097 рублей. Ответчик обязался по мировому соглашению выплатить истцу основной долг и пени 33 тыс. 164 рубля», — указано в судебном документе. Предприятие ООО «Мобидик», руководит которым Александр Черняк, производит оборудование для нужд промышленного и гражданского строительства. Ранее бизнесмен выдвигался на праймериз «Единой России», так как стремился попасть в облдуму. В начале мая Черняк совершил поездку по Курганской области. Вместе с главой Щучанского округа Геннадием Подкорытовым он встретился с советом ветеранов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...