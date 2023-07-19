Курганский бизнесмен, метящий в облдуму, погасит долги перед выборами

Курганское предприятие «Мобидик», гендиректор которого метит в депутаты облдумы, возвращает долг «Сталепромышленной компании» из Екатеринбурга. Информация о мировом соглашении истца и ответчика опубликована на сайте арбитражного суда Свердловской области.
«АО „Сталепромышленная компания“ обратилось в суд с исковым заявлением к ООО „Мобидик“ о взыскании задолженности 1 млн 158 тыс. 097 рублей. Ответчик обязался по мировому соглашению выплатить истцу основной долг и пени 33 тыс. 164 рубля», — указано в судебном документе.
Предприятие ООО «Мобидик», руководит которым Александр Черняк, производит оборудование для нужд промышленного и гражданского строительства. Ранее бизнесмен выдвигался на праймериз «Единой России», так как стремился попасть в облдуму.
В начале мая Черняк совершил поездку по Курганской области. Вместе с главой Щучанского округа Геннадием Подкорытовым он встретился с советом ветеранов.
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