Киев устроил теракт в центре Таганрога: главное к вечеру 28 июля

ВСУ ударили по центру Таганрога
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Украина выпустила ракету С-200 по Таганрогу в Ростовской области. Российские системы ПВО успешно перехватили ракету в воздухе, но ее обломки упали на территории Таганрога. URA.RU приводит главные новости к вечеру 28 июля.
- По сообщению Министерства обороны РФ, Украина осуществила атаку, выпустив ударную ракету С-200 по жилой инфраструктуре города Таганрог в Ростовской области. Это привело к повреждению зданий и ранению нескольких людей.
- Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что эпицентр взрыва ракеты в Таганроге пришелся на территорию Таганрогского художественного музея. В результате разрушены стена, кровля, гаражи и хозпостройки музея. Также повреждены окна и балконы соседнего трехэтажного дома.
- В результате взрыва ракеты в Таганроге 15 человек обратились за медицинской помощью. По словам Голубева, все пострадавшие имеют легкие травмы от осколков, однако жертв нет.
- Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли неудачные попытки наступления в районах Работино и Успеновки в Запорожской области. Российские войска успешно отразили все атаки, уничтожив до 180 украинских военных, пять танков, включая три Leopards и два французских колесных AMX и 17 боевых машин пехоты.
- Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия продолжает рассматривать возможность мирного решения спецоперации на Украине. Он также отметил, что Москва уважает африканские инициативы по урегулированию конфликта.
- В сентябре текущего года Вашингтон планирует передать танки Abrams Украине, сообщили источники, знакомые с планами передачи бронетехники. Грузовые самолеты с танками будут отправлены в Германию в августе для окончательного ремонта, после чего первая партия Abrams будет направлена на Украину в следующем месяце.
- Оборонительные сооружения российских бойцов, включая минные поля, противотанковые рвы и препятствия «зубы дракона», стали непреодолимой преградой для украинской армии и их союзников во время контрнаступления. Об этом сообщил американский обозреватель Брендан Коул.
- В результате взрыва в центре Таганрога образовалась воронка. Некоторые из пострадавших — люди, живущие в соседних зданиях, получили травмы от осколков стекла. Их жизни не угрожает опасность, сообщает Пятый канал.
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