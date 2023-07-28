Киев устроил теракт в центре Таганрога: главное к вечеру 28 июля

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Вооруженные силы Украины. stock, град, торнадо, ураган, ВСУ, рсзо, stock
ВСУ ударили по центру Таганрога Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украина выпустила ракету С-200 по Таганрогу в Ростовской области. Российские системы ПВО успешно перехватили ракету в воздухе, но ее обломки упали на территории Таганрога. URA.RU приводит главные новости к вечеру 28 июля.

  • По сообщению Министерства обороны РФ, Украина осуществила атаку, выпустив ударную ракету С-200 по жилой инфраструктуре города Таганрог в Ростовской области. Это привело к повреждению зданий и ранению нескольких людей.
  • Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что эпицентр взрыва ракеты в Таганроге пришелся на территорию Таганрогского художественного музея. В результате разрушены стена, кровля, гаражи и хозпостройки музея. Также повреждены окна и балконы соседнего трехэтажного дома.
  • В результате взрыва ракеты в Таганроге 15 человек обратились за медицинской помощью. По словам Голубева, все пострадавшие имеют легкие травмы от осколков, однако жертв нет.
  • Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли неудачные попытки наступления в районах Работино и Успеновки в Запорожской области. Российские войска успешно отразили все атаки, уничтожив до 180 украинских военных, пять танков, включая три Leopards и два французских колесных AMX и 17 боевых машин пехоты.
  • Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия продолжает рассматривать возможность мирного решения спецоперации на Украине. Он также отметил, что Москва уважает африканские инициативы по урегулированию конфликта.
  • В сентябре текущего года Вашингтон планирует передать танки Abrams Украине, сообщили источники, знакомые с планами передачи бронетехники. Грузовые самолеты с танками будут отправлены в Германию в августе для окончательного ремонта, после чего первая партия Abrams будет направлена на Украину в следующем месяце.
  • Оборонительные сооружения российских бойцов, включая минные поля, противотанковые рвы и препятствия «зубы дракона», стали непреодолимой преградой для украинской армии и их союзников во время контрнаступления. Об этом сообщил американский обозреватель Брендан Коул.
  • В результате взрыва в центре Таганрога образовалась воронка. Некоторые из пострадавших — люди, живущие в соседних зданиях, получили травмы от осколков стекла. Их жизни не угрожает опасность, сообщает Пятый канал.

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Украина выпустила ракету С-200 по Таганрогу в Ростовской области. Российские системы ПВО успешно перехватили ракету в воздухе, но ее обломки упали на территории Таганрога. URA.RU приводит главные новости к вечеру 28 июля.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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