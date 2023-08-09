В ХМАО будут судить жителя Ямала за торговлю наркотиками и отмывание денег

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Суд Ломакин. Челябинск., решетка, браслеты, подсудимый, наручники
За содеянное мужчине грозит до 20 лет лишения свободы Фото:

Прокуратура ХМАО утвердила обвинительное заключение в отношении жителя Ямала, которого подозревают в торговле наркотиками и отмывании денег. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе надзорного органа.

«Обвиняемый занимался незаконным сбытом наркотических средств на территории Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов. В марте 2023 года он получил синтетические наркотические средства общей массой более 1,5 килограммов для дальнейшей транспортировки и сбыта. При попытке реализовать очередную партию наркотиков он был задержан сотрудниками правоохранительных органов», — сообщили в ведомстве.

Кроме того, мужчине вменяют легализацию (отмывание) денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления. «В ходе расследования уголовного дела выявлены факты легализации доходов, полученных преступным путем, на общую сумму свыше 450 тысяч рублей», — добавили в ведомстве.

Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО осудят курьера, который привез в регион два килограмма наркотиков. Он доставил запрещенные вещества на территорию округа, однако преступный умысел довести до конца не смог, так как его автомобиль был остановлен и досмотрен сотрудниками правоохранительных органов.

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Прокуратура ХМАО утвердила обвинительное заключение в отношении жителя Ямала, которого подозревают в торговле наркотиками и отмывании денег. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе надзорного органа. «Обвиняемый занимался незаконным сбытом наркотических средств на территории Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов. В марте 2023 года он получил синтетические наркотические средства общей массой более 1,5 килограммов для дальнейшей транспортировки и сбыта. При попытке реализовать очередную партию наркотиков он был задержан сотрудниками правоохранительных органов», — сообщили в ведомстве. Кроме того, мужчине вменяют легализацию (отмывание) денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления. «В ходе расследования уголовного дела выявлены факты легализации доходов, полученных преступным путем, на общую сумму свыше 450 тысяч рублей», — добавили в ведомстве. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО осудят курьера, который привез в регион два килограмма наркотиков. Он доставил запрещенные вещества на территорию округа, однако преступный умысел довести до конца не смог, так как его автомобиль был остановлен и досмотрен сотрудниками правоохранительных органов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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