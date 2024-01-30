Турчак раскрыл, сколько людей поставили подписи за кандидатуру Путина на выборах президента

Наибольшее количество подписей в поддержку Путина собрали в Кемеровской области
новость из сюжетаВыборы президента России в 2024 году
В поддержку самовыдвижения Владимира Путина в качестве кандидата на выборах президента РФ в 2024 году собрано более 3,5 млн подписей. Об этом сообщил секретарь Генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак.
«Всего собрано более 3,5 миллиона подписей силами более 25 тысяч сборщиков», — написал Турчак в своем telegram-канале. Он отметил, что представители «Единой России» собрали 2,1 миллиона подписей из их общего числа. Наибольшее количество людей пришло поддержать кандидата Путина в Кемеровской области (74 тысячи).
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