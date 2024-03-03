В Белграде пройдут новые выборы

03 марта 2024 в 14:02 Размер текста - 17 +

В Белграде состоятся новые выборы Фото: Анна Майорова © URA.RU Власти Белграда согласились провести новые выборы в городской парламент после серии протестов оппозиции. Она была не довольна результатами голосования, по итогам которого победила правящая партия. «Выборы пойдут самым широким фронтом, в большом движении. Завтра мы проведем свою первую предвыборную кампанию», — сказал кандидат на пост мэра от правящей коалиции Александр Шапич после заседания Президиума Сербской прогрессивной партии. Его слова приводит издание Vijesti. Шапич отметил, что предстоящие выборы в Сербии и новые выборы в Белграде чрезвычайно важны и касаются выживания всего общества. В ноябре 2023 года президент Сербии Александр Вучич объявил о роспуске Народной скупщины и назначил на 17 декабря досрочные выборы. Это произошло на фоне обострения ситуации в Косово и протестов, которые были вызваны несколькими случаями массовых убийств со стрельбой. Позже в стране была создана оппозиционная Вучичу коалиция с таким же названием. На парламентских выборах победу с 46,7% голосов одержала коалиция «Александр Вучич — Сербия не должна останавливаться». Тогда оппозиция обвинила правительство в фальсификации выборов.

Власти Белграда согласились провести новые выборы в городской парламент после серии протестов оппозиции. Она была не довольна результатами голосования, по итогам которого победила правящая партия. «Выборы пойдут самым широким фронтом, в большом движении. Завтра мы проведем свою первую предвыборную кампанию», — сказал кандидат на пост мэра от правящей коалиции Александр Шапич после заседания Президиума Сербской прогрессивной партии. Его слова приводит издание Vijesti. Шапич отметил, что предстоящие выборы в Сербии и новые выборы в Белграде чрезвычайно важны и касаются выживания всего общества. В ноябре 2023 года президент Сербии Александр Вучич объявил о роспуске Народной скупщины и назначил на 17 декабря досрочные выборы. Это произошло на фоне обострения ситуации в Косово и протестов, которые были вызваны несколькими случаями массовых убийств со стрельбой. Позже в стране была создана оппозиционная Вучичу коалиция с таким же названием. На парламентских выборах победу с 46,7% голосов одержала коалиция «Александр Вучич — Сербия не должна останавливаться». Тогда оппозиция обвинила правительство в фальсификации выборов.