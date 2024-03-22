В Кремле раскрыли свои ожидания от США

Песков: Москва хочет, что США призвали Киев прекратить атаковать мирных граждан

22 марта 2024 в 14:55 Размер текста - 17 +

В Кремле озвучили ожидания от США Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Кремле озвучили свои ожидания от Соединенных Штатов Америки. Как сообщил, отвечая на вопрос URA.RU пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в Москве бы хотели, чтобы США призвали Киев отказаться от своей террористической сути и от ударов по мирным объектам и жилым домам. Так Песков прокомментировал призыв Белого дома к Киеву о прекращении атак российских нефтебаз. «Мы предпочли бы, чтобы США призвали киевский режим вообще отказаться от своей сути. А также отказаться от своей террористической активности в отношении мирных социальных объектов и жилых домов», — заявил Песков. По сообщению Financial Times, США призвали Украину прекратить атаки на объекты энергетической инфраструктуры, в том числе по нефтехранилищам. В Белом доме опасаются, что это может вызвать рост мировых цен на нефть, что в свете стартующей президентской кампании в Штатах не выгодно действующей администрации. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Кремле озвучили свои ожидания от Соединенных Штатов Америки. Как сообщил, отвечая на вопрос URA.RU пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в Москве бы хотели, чтобы США призвали Киев отказаться от своей террористической сути и от ударов по мирным объектам и жилым домам. Так Песков прокомментировал призыв Белого дома к Киеву о прекращении атак российских нефтебаз. «Мы предпочли бы, чтобы США призвали киевский режим вообще отказаться от своей сути. А также отказаться от своей террористической активности в отношении мирных социальных объектов и жилых домов», — заявил Песков. По сообщению Financial Times, США призвали Украину прекратить атаки на объекты энергетической инфраструктуры, в том числе по нефтехранилищам. В Белом доме опасаются, что это может вызвать рост мировых цен на нефть, что в свете стартующей президентской кампании в Штатах не выгодно действующей администрации.