Зритель спас свою мать во время теракта в «Крокусе»

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Рутгер Гарехт вытащил свою мать из плотной толпы во время эвакуации, пишет 112 Фото:
новость из сюжета
В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл»

Победитель шоу «Голос» Рутгер Гарехт совершил героическое действие, спасая свою маму от толпы, которая образовалась после нападения на «Крокус Сити Холл». Гарехт вместе с мамой пришел на фан-встречу на концерт группы «Пикник».

«Рутгер Гарехт спас свою маму из давки, которая началась после атаки террористов на «Крокус», — сообщает telegram-канал 112. Там добавили, что Рутгер и его мать Лариса посетили фанатскую встречу на концерте группы «Пикник». Процесс прохода в концертный зал затянулся, и они не могли найти гардероб, так как ни Рутгер, ни его мать не были знакомы с местом проведения концерта в «Крокусе». В этот самый момент началась стрельба со стороны террористов внутри здания.

Во время эвакуации сотрудник концертного зала показал Рутгеру, его матери и другим спасавшимся направление к выходу. В момент выхода Лариса оказалась запертой в дверях. Быстро среагировав, Рутгер подбежал к ней, схватил и вытащил из толпы, передали в telegram-канале.

Вечером 22 марта в «Крокус Сити Холле» произошел теракт. В следственном комитете России объявили, что число погибших увеличилось до 133 человек.

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Победитель шоу «Голос» Рутгер Гарехт совершил героическое действие, спасая свою маму от толпы, которая образовалась после нападения на «Крокус Сити Холл». Гарехт вместе с мамой пришел на фан-встречу на концерт группы «Пикник». «Рутгер Гарехт спас свою маму из давки, которая началась после атаки террористов на «Крокус», — сообщает telegram-канал 112. Там добавили, что Рутгер и его мать Лариса посетили фанатскую встречу на концерте группы «Пикник». Процесс прохода в концертный зал затянулся, и они не могли найти гардероб, так как ни Рутгер, ни его мать не были знакомы с местом проведения концерта в «Крокусе». В этот самый момент началась стрельба со стороны террористов внутри здания. Во время эвакуации сотрудник концертного зала показал Рутгеру, его матери и другим спасавшимся направление к выходу. В момент выхода Лариса оказалась запертой в дверях. Быстро среагировав, Рутгер подбежал к ней, схватил и вытащил из толпы, передали в telegram-канале. Вечером 22 марта в «Крокус Сити Холле» произошел теракт. В следственном комитете России объявили, что число погибших увеличилось до 133 человек.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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