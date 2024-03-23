Зритель спас свою мать во время теракта в «Крокусе»

23 марта 2024 в 19:02 Размер текста - 17 +

Рутгер Гарехт вытащил свою мать из плотной толпы во время эвакуации, пишет 112 Фото: Ведяшкин Сергей/Агентство «Москва» новость из сюжета В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл» Победитель шоу «Голос» Рутгер Гарехт совершил героическое действие, спасая свою маму от толпы, которая образовалась после нападения на «Крокус Сити Холл». Гарехт вместе с мамой пришел на фан-встречу на концерт группы «Пикник». «Рутгер Гарехт спас свою маму из давки, которая началась после атаки террористов на «Крокус», — сообщает telegram-канал 112. Там добавили, что Рутгер и его мать Лариса посетили фанатскую встречу на концерте группы «Пикник». Процесс прохода в концертный зал затянулся, и они не могли найти гардероб, так как ни Рутгер, ни его мать не были знакомы с местом проведения концерта в «Крокусе». В этот самый момент началась стрельба со стороны террористов внутри здания. Во время эвакуации сотрудник концертного зала показал Рутгеру, его матери и другим спасавшимся направление к выходу. В момент выхода Лариса оказалась запертой в дверях. Быстро среагировав, Рутгер подбежал к ней, схватил и вытащил из толпы, передали в telegram-канале. Вечером 22 марта в «Крокус Сити Холле» произошел теракт. В следственном комитете России объявили, что число погибших увеличилось до 133 человек. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Победитель шоу «Голос» Рутгер Гарехт совершил героическое действие, спасая свою маму от толпы, которая образовалась после нападения на «Крокус Сити Холл». Гарехт вместе с мамой пришел на фан-встречу на концерт группы «Пикник». «Рутгер Гарехт спас свою маму из давки, которая началась после атаки террористов на «Крокус», — сообщает telegram-канал 112. Там добавили, что Рутгер и его мать Лариса посетили фанатскую встречу на концерте группы «Пикник». Процесс прохода в концертный зал затянулся, и они не могли найти гардероб, так как ни Рутгер, ни его мать не были знакомы с местом проведения концерта в «Крокусе». В этот самый момент началась стрельба со стороны террористов внутри здания. Во время эвакуации сотрудник концертного зала показал Рутгеру, его матери и другим спасавшимся направление к выходу. В момент выхода Лариса оказалась запертой в дверях. Быстро среагировав, Рутгер подбежал к ней, схватил и вытащил из толпы, передали в telegram-канале. Вечером 22 марта в «Крокус Сити Холле» произошел теракт. В следственном комитете России объявили, что число погибших увеличилось до 133 человек.