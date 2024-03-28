В ЯНАО полицейские задержали жительницу Тюмени, которая сдавала несуществующие квартиры

Жительница Тюмени похитила у ямальцев 95 тысяч рублей

28 марта 2024 в 15:38 Размер текста - 17 +

Мошенница из Тюмени сдавала несуществующие квартиры Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Жительница Тюмени размещала в социальных сетях объявления о сдаче несуществующих квартир в разных городах России. В ходе оперативных мероприятий, она была задержана сотрудниками полиции Салехарда, сообщает пресс-служба УМВД России по ЯНАО. «В период с августа 2023 года по февраль неустановленное лицо, используя одну из социальных сетей, размещало объявления о сдаче несуществующих квартир, в разных городах страны. Используя разные абонентские номера, злоумышленница вводила в заблуждение граждан и под предлогом внесения предоплаты за аренду указанных квартир, похитила у 12 граждан денежные средства на общую сумму не менее 95 тысяч рублей, была задержана сотрудниками полиции», — сообщает пресс-служба ведомства в официальной группе в социальной сети «ВКонтакте». ОМВД Салехарда возбужденно уголовное дело. Мошенницей оказалась 39-летняя жительница города Тюмень. В ходе обыска у подозреваемой были обнаружены и изъяты улики: смартфоны, телефоны, вай-фай роутеры и другие предметы преступной деятельности. На допросе подозреваемая признала вину в совершенных преступлениях. Ранее URA.RU сообщало о том, что в Салехарде (ЯНАО) будут судить мошенника из Челябинской области, который перед окончанием договора аренды, пересдавал квартиры ямальцам на длительный срок. Кроме этого, перед тем, как освободить жилплощадь, он прихватывал из квартир ценные вещи и украшения. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жительница Тюмени размещала в социальных сетях объявления о сдаче несуществующих квартир в разных городах России. В ходе оперативных мероприятий, она была задержана сотрудниками полиции Салехарда, сообщает пресс-служба УМВД России по ЯНАО. «В период с августа 2023 года по февраль неустановленное лицо, используя одну из социальных сетей, размещало объявления о сдаче несуществующих квартир, в разных городах страны. Используя разные абонентские номера, злоумышленница вводила в заблуждение граждан и под предлогом внесения предоплаты за аренду указанных квартир, похитила у 12 граждан денежные средства на общую сумму не менее 95 тысяч рублей, была задержана сотрудниками полиции», — сообщает пресс-служба ведомства в официальной группе в социальной сети «ВКонтакте». ОМВД Салехарда возбужденно уголовное дело. Мошенницей оказалась 39-летняя жительница города Тюмень. В ходе обыска у подозреваемой были обнаружены и изъяты улики: смартфоны, телефоны, вай-фай роутеры и другие предметы преступной деятельности. На допросе подозреваемая признала вину в совершенных преступлениях. Ранее URA.RU сообщало о том, что в Салехарде (ЯНАО) будут судить мошенника из Челябинской области, который перед окончанием договора аренды, пересдавал квартиры ямальцам на длительный срок. Кроме этого, перед тем, как освободить жилплощадь, он прихватывал из квартир ценные вещи и украшения.