В Петергофе школьник подорвался на петарде

Мальчика госпитализировали после взрыва петарды
В Петергофе 13-летний сын руководителя местного банка был госпитализирован в тяжелом состоянии после взрыва петарды. Инцидент произошел в парке «Знаменка».
«На прогулке в парке „Знаменка“ мальчик нашел петарду и поджег ее. В результате взрыва ребенок получил осколочное ранение мягких тканей грудной клетки, а также боковой поверхности туловища», — сообщает 78.ru. Там добавили, что ребенок из семьи, которая характеризуется как благополучная, обучался дома. В настоящее время проводится проверка произошедшего инцидента.
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