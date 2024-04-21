В Петергофе школьник подорвался на петарде

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Соревнования по профмастерству среди фельдшерских бригад скорой. Екатеринбург, скорая медицинская помощь
Мальчика госпитализировали после взрыва петарды Фото:

В Петергофе 13-летний сын руководителя местного банка был госпитализирован в тяжелом состоянии после взрыва петарды. Инцидент произошел в парке «Знаменка».

«На прогулке в парке „Знаменка“ мальчик нашел петарду и поджег ее. В результате взрыва ребенок получил осколочное ранение мягких тканей грудной клетки, а также боковой поверхности туловища», — сообщает 78.ru. Там добавили, что ребенок из семьи, которая характеризуется как благополучная, обучался дома. В настоящее время проводится проверка произошедшего инцидента.

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В Петергофе 13-летний сын руководителя местного банка был госпитализирован в тяжелом состоянии после взрыва петарды. Инцидент произошел в парке «Знаменка». «На прогулке в парке „Знаменка“ мальчик нашел петарду и поджег ее. В результате взрыва ребенок получил осколочное ранение мягких тканей грудной клетки, а также боковой поверхности туловища», — сообщает 78.ru. Там добавили, что ребенок из семьи, которая характеризуется как благополучная, обучался дома. В настоящее время проводится проверка произошедшего инцидента.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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