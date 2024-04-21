В Петергофе школьник подорвался на петарде

21 апреля 2024 в 13:47 Размер текста - 17 +

Мальчика госпитализировали после взрыва петарды Фото: Илья Московец © URA.RU В Петергофе 13-летний сын руководителя местного банка был госпитализирован в тяжелом состоянии после взрыва петарды. Инцидент произошел в парке «Знаменка». «На прогулке в парке „Знаменка“ мальчик нашел петарду и поджег ее. В результате взрыва ребенок получил осколочное ранение мягких тканей грудной клетки, а также боковой поверхности туловища», — сообщает 78.ru. Там добавили, что ребенок из семьи, которая характеризуется как благополучная, обучался дома. В настоящее время проводится проверка произошедшего инцидента. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Петергофе 13-летний сын руководителя местного банка был госпитализирован в тяжелом состоянии после взрыва петарды. Инцидент произошел в парке «Знаменка». «На прогулке в парке „Знаменка“ мальчик нашел петарду и поджег ее. В результате взрыва ребенок получил осколочное ранение мягких тканей грудной клетки, а также боковой поверхности туловища», — сообщает 78.ru. Там добавили, что ребенок из семьи, которая характеризуется как благополучная, обучался дома. В настоящее время проводится проверка произошедшего инцидента.