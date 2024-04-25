Ярилову арестовали на семь лет за махинации с «Пушкинской картой»

Ольга Ярилова два года не сможет занять госдолжности Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Бывшая заместитель министра культуры Ольга Ярилова получила приговор в виде семи лет лишения свободы. Суд признал ее виновной в манипуляциях, связанных с государственной программой «Пушкинская карта», в результате которых частное заведение «Музей мороженого» было незаконно подключено к программе.

«Яриловой назначено наказание в виде лишения свободы сроком на семь лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», — огласила решение судья. Ее слова передает telegram-канал «Суды общей юрисдикции города Москвы».

Кроме тюремного заключения, Яриловой наложен запрет на занятие государственных должностей сроком на два года. Обвинение, которое настаивало на назначении ей семилетнего срока, указывало на злоупотребление ее служебными полномочиями.

По данным следствия, Ярилова способствовала включению в культурную программу коммерческого «Музея мороженого», который не имел статус музея и предлагал дорогостоящие билеты. Несмотря на это, посетители могли использовать «Пушкинскую карту» для оплаты входа в данное заведение.

Ярилова ушла в отставку с поста заместителя министра культуры РФ в сентябре 2022 года по собственному желанию, как следует из официального распоряжения правительства. С 2018 года она отвечала в министерстве за ряд ключевых направлений, включая департамент региональной политики, образования и проектного управления, а также за департамент кинематографии и цифрового развития. Кроме того, Ярилова курировала отдел государственной службы и противодействия коррупции и работала в «Российском фонде культуры». Суд арестовал ее за злоупотребление полномочиями, передает РАПСИ.