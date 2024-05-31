«Черкизово» будет судиться из-за незаконного использования товарного знака

Черкизовский мясоперерабатывающий завод (ЧМПЗ) подал иск производителю мяса «Царицыно эталон» на сумму 548,6 млн рублей. Иск был зарегистрирован в Арбитражном суде Московской области 24 мая, передает источник.
«Иск подан в связи с незаконным использованием товарного знака «Губернский»», — сообщает источник, пишут «Ведомости». Он уточнил, что иск подан в связи с незаконным, по мнению истца, использованием товарного знака «Губернский» на продукции «колбаса «Губернская». ЧМПЗ, входящий в группу «Черкизово», является правообладателем этого бренда. Сумма иска рассчитана на основе двукратной себестоимости продукции, произведенной ответчиком за период нарушения, пишет газета.
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