«Черкизово» будет судиться из-за незаконного использования товарного знака

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иск правительства области к управлению федерального казначейства. Курган , процесс, документы, судья, суд, делопроизводство
И подан производителю мяса «Царицыно эталон» Фото:

Черкизовский мясоперерабатывающий завод (ЧМПЗ) подал иск производителю мяса «Царицыно эталон» на сумму 548,6 млн рублей. Иск был зарегистрирован в Арбитражном суде Московской области 24 мая, передает источник.

«Иск подан в связи с незаконным использованием товарного знака «Губернский»», — сообщает источник, пишут «Ведомости». Он уточнил, что иск подан в связи с незаконным, по мнению истца, использованием товарного знака «Губернский» на продукции «колбаса «Губернская». ЧМПЗ, входящий в группу «Черкизово», является правообладателем этого бренда. Сумма иска рассчитана на основе двукратной себестоимости продукции, произведенной ответчиком за период нарушения, пишет газета.

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Черкизовский мясоперерабатывающий завод (ЧМПЗ) подал иск производителю мяса «Царицыно эталон» на сумму 548,6 млн рублей. Иск был зарегистрирован в Арбитражном суде Московской области 24 мая, передает источник. «Иск подан в связи с незаконным использованием товарного знака «Губернский»», — сообщает источник, пишут «Ведомости». Он уточнил, что иск подан в связи с незаконным, по мнению истца, использованием товарного знака «Губернский» на продукции «колбаса «Губернская». ЧМПЗ, входящий в группу «Черкизово», является правообладателем этого бренда. Сумма иска рассчитана на основе двукратной себестоимости продукции, произведенной ответчиком за период нарушения, пишет газета.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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