Экс-бригадир ракетного предприятия попал в суд из-за удаления папки «Хлам»

Экс-руководителя бригады Государственного машиностроительного конструкторского бюро «Радуга» им. А. Я. Березняка Сергея Коротких обвинили в неправомерном воздействии на критическую информационную инфраструктуру России, а точнее, предприятия, разрабатывающего крылатые ракеты. Уволившись с производства, он удалил папку, содержащую важную информацию, однако называющуюся словом «хлам».
«Увольняясь с „Радуги“, он с помощью своего персонального компьютера без разрешения системного администратора закрытой телекоммуникационной сети стер один терабайт информации, содержавшей не только личные данные, фото и переписки, но и некие расчеты, необходимые для выпуска ракетной продукции», — сообщили источники газеты «Коммерсант».
По словам мужчины, папку «хлам» он удалил с личного компьютера, а не с сервиса предприятия. По мнению руководства «Радуги», действия экс-бригадира чуть не привели к срыву гособоронзаказа.
Сам мужчина покинул предприятие из-за поездок за границу — имея вторую форму допуска к секретным данным, он, не поставив в известность свое руководство, выезжал в Турцию, где женился на местной девушке, несмотря на запрет на контакты с иностранцами. Коротких в суде частично признал свою вину. По инкриминируемой ему части 4 статьи 274.1 УК мужчине грозит до восьми лет колонии.
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