Нацгвардеец ВСУ назвал пророческими слова Путина по Украине

Пленный из ВСУ Любимов: все слова Путина являются пророческими

20 июня 2024 в 09:45 Размер текста - 17 +

Владимир Путин всегда оказывается прав, когда озвучивает заявления по Украине, заявил пленный солдат ВСУ Станислав Любимов Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российские военные из группировки войск «Север» опубликовали интервью с украинским пленным из отряда «Хартия» ВСУ Станиславом Любимовым. Тот признался, что все слова по Украине, которые когда-либо говорил российский президент Владимир Путин, являются пророческими. И они сбываются с точностью. «Мое мнение, что все, что Владимир Путин обещал, как бы ни усмехались на Украине, все равно случается. Каждое его слово. Рано или поздно случится так, как он говорит», — сказал украинский военный. Его слова опубликовал telegram-канал «Северный ветер». Он также признался, что однажды командование отправило своих солдат на задание, пообещав артиллерийскую и пулеметную поддержку. Однако по прибытию ничего из этого предоставлено не было, заявил Станислав Любимов. Российские солдаты активно передвигаются на харьковском и других направлениях. При этом украинские силы несут большие потери. Армия РФ накануне прорвалась к поселку Северному в ДНР, отмечали российские военкоры. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Российские военные из группировки войск «Север» опубликовали интервью с украинским пленным из отряда «Хартия» ВСУ Станиславом Любимовым. Тот признался, что все слова по Украине, которые когда-либо говорил российский президент Владимир Путин, являются пророческими. И они сбываются с точностью. «Мое мнение, что все, что Владимир Путин обещал, как бы ни усмехались на Украине, все равно случается. Каждое его слово. Рано или поздно случится так, как он говорит», — сказал украинский военный. Его слова опубликовал telegram-канал «Северный ветер». Он также признался, что однажды командование отправило своих солдат на задание, пообещав артиллерийскую и пулеметную поддержку. Однако по прибытию ничего из этого предоставлено не было, заявил Станислав Любимов. Российские солдаты активно передвигаются на харьковском и других направлениях. При этом украинские силы несут большие потери. Армия РФ накануне прорвалась к поселку Северному в ДНР, отмечали российские военкоры.