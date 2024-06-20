Нацгвардеец ВСУ назвал пророческими слова Путина по Украине

Пленный из ВСУ Любимов: все слова Путина являются пророческими
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Президент России Владимир Путин на встрече с доверенными лицами. Москва, путин владимир
Владимир Путин всегда оказывается прав, когда озвучивает заявления по Украине, заявил пленный солдат ВСУ Станислав Любимов Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российские военные из группировки войск «Север» опубликовали интервью с украинским пленным из отряда «Хартия» ВСУ Станиславом Любимовым. Тот признался, что все слова по Украине, которые когда-либо говорил российский президент Владимир Путин, являются пророческими. И они сбываются с точностью.

«Мое мнение, что все, что Владимир Путин обещал, как бы ни усмехались на Украине, все равно случается. Каждое его слово. Рано или поздно случится так, как он говорит», — сказал украинский военный. Его слова опубликовал telegram-канал «Северный ветер».

Он также признался, что однажды командование отправило своих солдат на задание, пообещав артиллерийскую и пулеметную поддержку. Однако по прибытию ничего из этого предоставлено не было, заявил Станислав Любимов.

Российские солдаты активно передвигаются на харьковском и других направлениях. При этом украинские силы несут большие потери. Армия РФ накануне прорвалась к поселку Северному в ДНР, отмечали российские военкоры.

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Российские военные из группировки войск «Север» опубликовали интервью с украинским пленным из отряда «Хартия» ВСУ Станиславом Любимовым. Тот признался, что все слова по Украине, которые когда-либо говорил российский президент Владимир Путин, являются пророческими. И они сбываются с точностью. «Мое мнение, что все, что Владимир Путин обещал, как бы ни усмехались на Украине, все равно случается. Каждое его слово. Рано или поздно случится так, как он говорит», — сказал украинский военный. Его слова опубликовал telegram-канал «Северный ветер». Он также признался, что однажды командование отправило своих солдат на задание, пообещав артиллерийскую и пулеметную поддержку. Однако по прибытию ничего из этого предоставлено не было, заявил Станислав Любимов. Российские солдаты активно передвигаются на харьковском и других направлениях. При этом украинские силы несут большие потери. Армия РФ накануне прорвалась к поселку Северному в ДНР, отмечали российские военкоры.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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