Киев пытается получить дальнобойное оружие для F-16

05 августа 2024 в 22:35 Размер текста - 17 +

Украина намерена получить дальнобойное оружие для американских F-16 Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украина рассматривает возможности получения дальнобойного вооружения для истребителей F-16. Об этом сообщил депутат Верховной Рады Егор Чернев. «Также прорабатываются все возможные варианты, чтобы дальше для этих машин [истребителей F-16] мы получили и дальнобойное оружие, которое производится в Европе и США», — заявил Чернев. Его слова опубликовали на сайте украинского парламента. Ранее на Украину доставили лишь 10 истребителей F-16 из 79 обещанных. Еще 10 американских самолетов Киев получит до конца 2024 года. Остальные будут поступать на Украину партиями в течение 2025 года. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Украина рассматривает возможности получения дальнобойного вооружения для истребителей F-16. Об этом сообщил депутат Верховной Рады Егор Чернев. «Также прорабатываются все возможные варианты, чтобы дальше для этих машин [истребителей F-16] мы получили и дальнобойное оружие, которое производится в Европе и США», — заявил Чернев. Его слова опубликовали на сайте украинского парламента. Ранее на Украину доставили лишь 10 истребителей F-16 из 79 обещанных. Еще 10 американских самолетов Киев получит до конца 2024 года. Остальные будут поступать на Украину партиями в течение 2025 года.