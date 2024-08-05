Киев пытается получить дальнобойное оружие для F-16

Украина рассматривает возможности получения дальнобойного вооружения для истребителей F-16. Об этом сообщил депутат Верховной Рады Егор Чернев.
«Также прорабатываются все возможные варианты, чтобы дальше для этих машин [истребителей F-16] мы получили и дальнобойное оружие, которое производится в Европе и США», — заявил Чернев. Его слова опубликовали на сайте украинского парламента.
Ранее на Украину доставили лишь 10 истребителей F-16 из 79 обещанных. Еще 10 американских самолетов Киев получит до конца 2024 года. Остальные будут поступать на Украину партиями в течение 2025 года.
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