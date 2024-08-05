Киев пытается получить дальнобойное оружие для F-16

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Истребители F-16 прибыли на Украину. stock, нато, истребитель, f-16, самолет, зеленский владимир, ф-16
Украина намерена получить дальнобойное оружие для американских F-16 Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украина рассматривает возможности получения дальнобойного вооружения для истребителей F-16. Об этом сообщил депутат Верховной Рады Егор Чернев.

«Также прорабатываются все возможные варианты, чтобы дальше для этих машин [истребителей F-16] мы получили и дальнобойное оружие, которое производится в Европе и США», — заявил Чернев. Его слова опубликовали на сайте украинского парламента.

Ранее на Украину доставили лишь 10 истребителей F-16 из 79 обещанных. Еще 10 американских самолетов Киев получит до конца 2024 года. Остальные будут поступать на Украину партиями в течение 2025 года.

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Украина рассматривает возможности получения дальнобойного вооружения для истребителей F-16. Об этом сообщил депутат Верховной Рады Егор Чернев. «Также прорабатываются все возможные варианты, чтобы дальше для этих машин [истребителей F-16] мы получили и дальнобойное оружие, которое производится в Европе и США», — заявил Чернев. Его слова опубликовали на сайте украинского парламента. Ранее на Украину доставили лишь 10 истребителей F-16 из 79 обещанных. Еще 10 американских самолетов Киев получит до конца 2024 года. Остальные будут поступать на Украину партиями в течение 2025 года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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