Российский президент Владимир Путин утвердил состав Морской коллегии РФ. Соответствующий указ он опубликовал на сайте публикования правовых актов.
Из документа следует, что в состав коллегии войдут министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов, зампред правительства РФ Юрий Трутнев, министр природных ресурсов Александр Козлов, глава МЧС Александр Куренков и другие. Соответствующий указ размещен на
Также Путин подписал указ об укреплении обороноспособности РФ в Мировом океане. Поддержанием интересов РФ на этой территории как раз занимается Морская коллегия России.
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