Путин утвердил состав морской коллегии

13 августа 2024 в 19:42 Размер текста - 17 +

Владимир Путин утвердил состав Морской коллегии, которая будет заниматься поддержанием интересов РФ в Мировом океане Фото: Владимир Андреев © URA.RU Российский президент Владимир Путин утвердил состав Морской коллегии РФ. Соответствующий указ он опубликовал на сайте публикования правовых актов. Из документа следует, что в состав коллегии войдут министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов, зампред правительства РФ Юрий Трутнев, министр природных ресурсов Александр Козлов, глава МЧС Александр Куренков и другие. Соответствующий указ размещен на сайте . Также Путин подписал указ об укреплении обороноспособности РФ в Мировом океане. Поддержанием интересов РФ на этой территории как раз занимается Морская коллегия России. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Российский президент Владимир Путин утвердил состав Морской коллегии РФ. Соответствующий указ он опубликовал на сайте публикования правовых актов. Из документа следует, что в состав коллегии войдут министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов, зампред правительства РФ Юрий Трутнев, министр природных ресурсов Александр Козлов, глава МЧС Александр Куренков и другие. Соответствующий указ размещен на сайте. Также Путин подписал указ об укреплении обороноспособности РФ в Мировом океане. Поддержанием интересов РФ на этой территории как раз занимается Морская коллегия России.