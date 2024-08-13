Путин утвердил состав морской коллегии

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Владимир Путин на ВДНХ. Москва, путин владимир
Владимир Путин утвердил состав Морской коллегии, которая будет заниматься поддержанием интересов РФ в Мировом океане Фото:

Российский президент Владимир Путин утвердил состав Морской коллегии РФ. Соответствующий указ он опубликовал на сайте публикования правовых актов.

Из документа следует, что в состав коллегии войдут министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов, зампред правительства РФ Юрий Трутнев, министр природных ресурсов Александр Козлов, глава МЧС Александр Куренков и другие. Соответствующий указ размещен на сайте.

Также Путин подписал указ об укреплении обороноспособности РФ в Мировом океане. Поддержанием интересов РФ на этой территории как раз занимается Морская коллегия России.

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Российский президент Владимир Путин утвердил состав Морской коллегии РФ. Соответствующий указ он опубликовал на сайте публикования правовых актов. Из документа следует, что в состав коллегии войдут министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов, зампред правительства РФ Юрий Трутнев, министр природных ресурсов Александр Козлов, глава МЧС Александр Куренков и другие. Соответствующий указ размещен на сайте. Также Путин подписал указ об укреплении обороноспособности РФ в Мировом океане. Поддержанием интересов РФ на этой территории как раз занимается Морская коллегия России.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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