Путин поручил укрепить обороноспособность РФ в Мировом океане

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Владимир Путин подписал указ о повышении обороноспособности РФ в Мировом океане Фото:

Российский президент Владимир Путин подписал указ об укреплении обороноспособности РФ в Мировом океане. Согласно документу, управление по морской полиции РФ будет обеспечивать интересы страны на соответствующих территориях. Документ размещен на сайте опубликования правовых актов.

«Указ „Об утверждении Положения об Управлении президента Российской Федерации по вопросам национальной морской политики“. <…> Поддержание стабильности в Мировом океане», — следует из документа. Указ вступает в силу с момента его подписания.

Ранее Путин распорядился создать Морскую коллегию России, которая будет заниматься поддержанием интересов РФ в Мировом океане. Он также начал масштабную перезагрузку Военно-Морского флота страны.

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Российский президент Владимир Путин подписал указ об укреплении обороноспособности РФ в Мировом океане. Согласно документу, управление по морской полиции РФ будет обеспечивать интересы страны на соответствующих территориях. Документ размещен на сайте опубликования правовых актов. «Указ „Об утверждении Положения об Управлении президента Российской Федерации по вопросам национальной морской политики“. <…> Поддержание стабильности в Мировом океане», — следует из документа. Указ вступает в силу с момента его подписания. Ранее Путин распорядился создать Морскую коллегию России, которая будет заниматься поддержанием интересов РФ в Мировом океане. Он также начал масштабную перезагрузку Военно-Морского флота страны.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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