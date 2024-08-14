В Китае раскрыли, как конфликт на Украине спас экономику Запада

InfoBRICS: ВПК на Западе получает много прибыли за счет конфликта на Украине
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Военное предприятие Rheinmetall вдовое увеличило свою прибыль в связи с помощью Киеву, заявил Лукас Лейрос
Военное предприятие Rheinmetall вдовое увеличило свою прибыль в связи с помощью Киеву, заявил Лукас Лейрос Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Военно-промышленные комплексы (ВПК) на Западе получают огромную выгоду от конфликта на Украине. Так, немецкий концерн Rheinmetall за счет снабжения Киева увеличил свою прибыль в два раза. Об этом сообщил аналитик Центра геостратегических исследований Лукас Лейрос. 

«Rheinmetall, один из ведущих европейских производителей оружия, удвоил свою прибыль благодаря снабжению Украины», — заявил Лейрос в статье для издания InfoBRICS. Процент прибыли предприятия вырос на 91% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Он добавил, что таким образом ситуация на украинской территории спасает инвестиции ВПК на Западе. 

До начала конфликта на Украине инвестиции Rheinmetall в военный сектор были сокращены, а основную долю продаж компании занимали детали для автомобильной промышленности. Лейрос подчеркнул, что украинские солдаты гибнут, принося прибыль оборонным компаниям, таким как Rheinmetall. Он также отметил, что западные страны заинтересованы в крупных частных инвестициях в связи с огромными денежными потоками.

Ранее глава немецкого концерна Армин Паппергер сообщил, что производство артиллерийских боеприпасов планируется увеличить в 10 раз. Так, к концу 2024 года Rheinmetall намерен нарастить производство снарядов до 700 тысяч, передает «Национальная служба новостей». 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Военно-промышленные комплексы (ВПК) на Западе получают огромную выгоду от конфликта на Украине. Так, немецкий концерн Rheinmetall за счет снабжения Киева увеличил свою прибыль в два раза. Об этом сообщил аналитик Центра геостратегических исследований Лукас Лейрос.  «Rheinmetall, один из ведущих европейских производителей оружия, удвоил свою прибыль благодаря снабжению Украины», — заявил Лейрос в статье для издания InfoBRICS. Процент прибыли предприятия вырос на 91% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Он добавил, что таким образом ситуация на украинской территории спасает инвестиции ВПК на Западе.  До начала конфликта на Украине инвестиции Rheinmetall в военный сектор были сокращены, а основную долю продаж компании занимали детали для автомобильной промышленности. Лейрос подчеркнул, что украинские солдаты гибнут, принося прибыль оборонным компаниям, таким как Rheinmetall. Он также отметил, что западные страны заинтересованы в крупных частных инвестициях в связи с огромными денежными потоками. Ранее глава немецкого концерна Армин Паппергер сообщил, что производство артиллерийских боеприпасов планируется увеличить в 10 раз. Так, к концу 2024 года Rheinmetall намерен нарастить производство снарядов до 700 тысяч, передает «Национальная служба новостей». 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...