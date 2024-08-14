Военно-промышленные комплексы (ВПК) на Западе получают огромную выгоду от конфликта на Украине. Так, немецкий концерн Rheinmetall за счет снабжения Киева увеличил свою прибыль в два раза. Об этом сообщил аналитик Центра геостратегических исследований Лукас Лейрос.
«Rheinmetall, один из ведущих европейских производителей оружия, удвоил свою прибыль благодаря снабжению Украины», — заявил Лейрос в статье для издания InfoBRICS. Процент прибыли предприятия вырос на 91% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Он добавил, что таким образом ситуация на украинской территории спасает инвестиции ВПК на Западе.
До начала конфликта на Украине инвестиции Rheinmetall в военный сектор были сокращены, а основную долю продаж компании занимали детали для автомобильной промышленности. Лейрос подчеркнул, что украинские солдаты гибнут, принося прибыль оборонным компаниям, таким как Rheinmetall. Он также отметил, что западные страны заинтересованы в крупных частных инвестициях в связи с огромными денежными потоками.
Ранее глава немецкого концерна Армин Паппергер сообщил, что производство артиллерийских боеприпасов планируется увеличить в 10 раз. Так, к концу 2024 года Rheinmetall намерен нарастить производство снарядов до 700 тысяч, передает «Национальная служба новостей».
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