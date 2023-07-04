В США предрекли Зеленскому серьезные проблемы после конца СВО

Foreign Affairs: Зеленский пойдет на крайние меры после конца конфликта, чтобы удержать власть
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Действия Владимира Зеленского могут привести к расколу Украины после СВО Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский столкнется с серьезными проблемами из-за попытки удержаться во власти после окончания спецоперации. Об этом заявляют авторы статьи в американском журнале Foreign Affairs. По их мнению, на Украине из-за Зеленского может случиться раскол.

«У Зеленского и его сторонников может возникнуть соблазн защитить свое руководство, накапливая власть для себя, даже если первоначальной целью является только проведение реформ или восстановление страны», — говорится в материале. Отмечается, что украинский лидер столкнется с проблемами, которые приведут к ослаблению страны.

По словам автора статьи, на Украине начнется раскол, угнетение и внутренний конфликт. «Движение может получить новую поддержку и подтолкнуть к ужесточению взглядов на украинскую идентичность», — сообщается в статье.

Ранее экс-советник первого президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что Зеленскому нужно уйти в отставку из-за провала контрнаступления. Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что украинский лидер нанес своей стране непоправимый ущерб, когда отказался от русского языка, на котором говорит большинство населения, передает телеканал 360.

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Президент Украины Владимир Зеленский столкнется с серьезными проблемами из-за попытки удержаться во власти после окончания спецоперации. Об этом заявляют авторы статьи в американском журнале Foreign Affairs. По их мнению, на Украине из-за Зеленского может случиться раскол. «У Зеленского и его сторонников может возникнуть соблазн защитить свое руководство, накапливая власть для себя, даже если первоначальной целью является только проведение реформ или восстановление страны», — говорится в материале. Отмечается, что украинский лидер столкнется с проблемами, которые приведут к ослаблению страны. По словам автора статьи, на Украине начнется раскол, угнетение и внутренний конфликт. «Движение может получить новую поддержку и подтолкнуть к ужесточению взглядов на украинскую идентичность», — сообщается в статье. Ранее экс-советник первого президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что Зеленскому нужно уйти в отставку из-за провала контрнаступления. Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что украинский лидер нанес своей стране непоправимый ущерб, когда отказался от русского языка, на котором говорит большинство населения, передает телеканал 360.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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