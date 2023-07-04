В США предрекли Зеленскому серьезные проблемы после конца СВО

Foreign Affairs: Зеленский пойдет на крайние меры после конца конфликта, чтобы удержать власть

04 июля 2023 в 11:00 Размер текста - 17 +

Действия Владимира Зеленского могут привести к расколу Украины после СВО Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент Украины Владимир Зеленский столкнется с серьезными проблемами из-за попытки удержаться во власти после окончания спецоперации. Об этом заявляют авторы статьи в американском журнале Foreign Affairs. По их мнению, на Украине из-за Зеленского может случиться раскол. «У Зеленского и его сторонников может возникнуть соблазн защитить свое руководство, накапливая власть для себя, даже если первоначальной целью является только проведение реформ или восстановление страны», — говорится в материале . Отмечается, что украинский лидер столкнется с проблемами, которые приведут к ослаблению страны. По словам автора статьи, на Украине начнется раскол, угнетение и внутренний конфликт. «Движение может получить новую поддержку и подтолкнуть к ужесточению взглядов на украинскую идентичность», — сообщается в статье. Ранее экс-советник первого президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что Зеленскому нужно уйти в отставку из-за провала контрнаступления. Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что украинский лидер нанес своей стране непоправимый ущерб, когда отказался от русского языка, на котором говорит большинство населения, передает телеканал 360.

Президент Украины Владимир Зеленский столкнется с серьезными проблемами из-за попытки удержаться во власти после окончания спецоперации. Об этом заявляют авторы статьи в американском журнале Foreign Affairs. По их мнению, на Украине из-за Зеленского может случиться раскол. «У Зеленского и его сторонников может возникнуть соблазн защитить свое руководство, накапливая власть для себя, даже если первоначальной целью является только проведение реформ или восстановление страны», — говорится в материале. Отмечается, что украинский лидер столкнется с проблемами, которые приведут к ослаблению страны. По словам автора статьи, на Украине начнется раскол, угнетение и внутренний конфликт. «Движение может получить новую поддержку и подтолкнуть к ужесточению взглядов на украинскую идентичность», — сообщается в статье. Ранее экс-советник первого президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что Зеленскому нужно уйти в отставку из-за провала контрнаступления. Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что украинский лидер нанес своей стране непоправимый ущерб, когда отказался от русского языка, на котором говорит большинство населения, передает телеканал 360.