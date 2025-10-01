Медведев сделал громкое заявление о шатдаунах в России

Председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев заявил, что в России не должно возникать ситуаций, подобных «шатдауну» в США — приостановке финансирования государственных структур из-за отсутствия согласия по бюджету среди политиков. В своем заявлении он упомянул последние заявления президента США Дональда Трампа и кризис 1990-х годов.
«Он (Трамп — прим. URA.RU) объявил <…> „шатдаун“. Мы-то „шатдаунов“ не объявляем. Но, вспомните, у нас они были — в относительно недавнем прошлом, в новейшей истории России», — напомнил Медведев о политических кризисах 1990-х годов. Такое заявление он сделал на заседании программной комиссии «Единой России», посвященной проекту бюджета.
Подобные ситуации, по словам Дмитрия Медведева, являются катастрофическими даже для государств, находящихся в мирном положении. Тем более это недопустимо, когда стране необходимо обеспечивать собственную обороноспособность и безопасность.
Ранее сообщалось, что в Штатах вновь возникла угроза частичного прекращения работы правительства из-за возможного шатдауна. Он может наступить менее чем через две недели. Официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер отметила. что через 16 дней ряду государственных учреждений США придется приостановить свою деятельность. Она уточнила, что вместо выполнения своих обязанностей представители Республиканской партии покинули Вашингтон в середине декабря.
Президент Штатов заявил, что не испытывает беспокойства в связи с вероятной временной приостановкой работы федеральных органов (шатдауном). По его мнению, здравомыслящие люди осознают суть происходящего.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.