Жители Курской области подняли панику из-за отсутствия бензина

Хинштейн: в Курской области нет дефицита бензина, запасы есть
В Курской области возник ажиотажный спрос на бензин из-за сообщений о дефиците
В Курской области возник ажиотажный спрос на бензин из-за сообщений о дефиците

В Курской области возникли перебои с продажей бензина на некоторых АЗС,что вызвало обеспокоенность жителей. Ситуацию взял на личный контроль депутат Госдумы Александр Хинштейн, сообщивший о поручении разобраться в причинах сбоев.

«Сейчас в регионе имеется необходимый запас нефтепродуктов. Сети АЗС обеспечены ими в полном объеме, поставки продолжаются. Очень прошу наших жителей не поддаваться волнениям! Определенный дефицит может создаваться из-за искусственного ажиотажа», — заявил Хинштейн в своем telegram-канале.

По данным парламентария, информация о ситуации уже направлена в Министерство энергетики РФ. Курское управление ФАС России держит на контроле вопрос с ценами на топливо и отслеживает возможные случаи спекуляций.

Как отмечает Хинштейн, физического дефицита топлива в регионе нет. Временные трудности с заправкой на отдельных станциях могут быть связаны с искусственно созданным ажиотажем, когда жители начинают запасаться бензином впрок. Власти продолжают мониторить ситуацию и обещают оперативно информировать жителей о развитии событий. Хинштейн призвал курян сохранять спокойствие и не поддаваться панике.

Ранее в Курской области власти уже предпринимали оперативные меры для стабилизации ситуации в условиях чрезвычайных происшествий: после подрыва на железной дороге в Орловской области был организован вывоз пассажиров задержанных поездов автобусами. Тогда, как и сейчас, ситуацию лично контролировал депутат Госдумы Александр Хинштейн, а оперативные службы и региональные ведомства координировали действия для обеспечения безопасности и стабильности в регионе.

