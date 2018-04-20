Отборные слухи о лучших людях России

22:05 20 апреля 2018 0

Его Королевское Высочество принц Мухаммад бин Салман бин Абдулазиз приехал в офис Facebook

Из очередного выпуска «Слухов» вы узнаете, что в Роскомнадзор могут уйти сотрудники «Яндекса» и Сбербанка. — ГосСМИ рекомендовали покинуть Telegram. — Недовольные санкциями компании пишут письма в правительство. — Евгений Куйвашев днюет и ночует в Минтрансе РФ. — Чиновники предпочитают Венгрию вместо Болгарии. — Квитка вмешается в екатеринбургские выборы. — Силин хочет возглавить предвыборный список «Единой России». — Нового челябинского министра представят в мае. — Начальницу югорской налоговой Зыкову держат в кабинете ФСБ. — У главы ямальской авиакомпании проблемы. — Главный завод Кургана ждет медленная смерть. И многое другое. Приятного чтения!

Слухи Свердловской области

Слухи Челябинской области

Слухи Тюменской области

Слухи ХМАО

Слухи ЯНАО

Слухи Пермского края

Слухи Курганской области

Слухи России

В Роскомнадзор могут уйти сотрудники «Яндекса» и Сбербанка

В кабмине курсируют слухи, что Роскомнадзор может вырасти до отдельного министерства в новом правительстве. Говорят, что часть айтишников ведомства переманивают уже сейчас — по слухам, среди тех, кто получает предложения, есть сотрудники Сбербанка и компании «Яндекс». Расширение структуры якобы связано с новыми глобальными задачами по оптимизации интернет-пространства на территории России.

Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Государственным СМИ рекомендовали покинуть Telegram

Руководители государственных медиа рассказывают, что после начала работы по деградации Telegram, им посоветовали закрыть в мессенджере аккаунты СМИ. Но не все на это пошли, потому что среди их подписчиков у них остаются высокопоставленные чиновники. В итоге на выходных должно пройти совещание с участием профильных правительственных и государственных СМИ, чтобы выработать общую стратегию по отношению к работе в Telegram.

Недовольные санкциями компании пишут письма в правительство

Предложенный Госдумой законопроект о санкциях против США вызвал серьезное недовольство госкорпораций. В правительстве говорят, что за неделю получили около 10 писем от российских компаний с мотивировкой, почему нельзя ограничивать промышленный сектор в сотрудничестве с Западом.

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Приглашение на инаугурацию чиновники считывают как сигнал

Чиновники, политики и общественные деятели начали получать приглашения на инаугурацию Владимира Путина. Говорят, что во властных кабинетах активно обсуждается, кто получил приглашение, а кто нет. Последнее трактуется как знак того, что в новом сроке президента ему не будет места. Особенно это обсуждается сотрудниками правительства и госкорпораций.

Федералы продают крупную уральскую сеть супермаркетов

В бизнес-среде обсуждают слухи о скорой продаже сети продуктовых супермаркетов «Мегамарт». Бренд принадлежит федеральной группе компаний «Дикси», но представлен только на Урале. Более 40 магазинов работают в Екатеринбурге, Челябинске, Тюмени и других более мелких городах. Как рассказывают «URA.RU» инсайдеры, «Дикси» подыскивает для них нового владельца, и им может стать компания «Лента». С другой стороны поступают слухи, что в покупке заинтересована X5 retail group.

Бывший «главный санитар» России Геннадий Онищенко «отжигал» на форуме по ВИЧ/СПИДу

Бывший главный санитарный врач России, ныне — депутат Госдумы Геннадий Онищенко стал «героем» кулуарных разговоров на международном форуме по ВИЧ/СПИДу, прошедшем на этой неделе в Москве. На одном из круглых столов, где представители властей и фармбизнеса обсуждали «частно-государственное партнерство» в деле борьбы с болезнями, Онищенко хлестко высказался об иностранных производителях лекарств, назвав индийцев «индюками», а американцев «пиндосами». Аудитория была в шоке от спикера! По мнению участников форума, Онищенко, который и раньше блистал неординарными речами, в этот раз «превзошел сам себя». Говорят, слова «индюки» и «пиндосы» прозвучали в присутствии иностранных производителей лекарств.

Слухи Свердловской области

Евгений Куйвашев днюет и ночует в Минтрансе РФ

Говорят, в каждую свою поездку в Москву (а их в последнее время все больше) губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев старается проводить как можно больше времени в Минтрансе РФ и ближайших к нему структурах. Слухачи заверяют, что Куйвашев старательно лоббирует выделение колоссальных сумм на строительство и ремонт свердловских дорог. Правда, недовольные всегда найдутся, и отдельные злые языки почему-то, искажая смысл, объясняют все эти столичные визиты поисками повышения до федерального министра.

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Орлов и Боликов приехали открывать «Пятерочку», но Сухоруков об этом не знал

Триумф нового GR-щика торговой сети «Пятерочка» Дениса Сухорукова провалился. Слухмейкеры раскрыли подоплеку сегодняшнего открытия нового 12-тысячного магазина компании — он появился в Екатеринбурге. В мероприятии неожиданно для многих приняли участие первый вице-губернатор Свердловской области Алексей Орлов и замглавы администрации Екатеринбурга Владимир Боликов. Как выяснилось уже позже, Сухоруков к их приглашению не имел никакого отношения несмотря на то, что именно связи с властью являются профилем его работы. Просто область и город участвовали в развитии совместного с X5 Retail Group логистического проекта, презентованного ранее на «Иннопроме 2017», а потому чиновники по собственной инициативе приехали обменяться любезностями с прибывшим на открытие топ-менеджментом бизнес-группы.

Чиновники предпочитают Венгрию вместо Болгарии

У чиновников новая заграничная мода. Раньше считалось престижным покупать жилье и прочее имущество в Болгарии. У многих представителей высшей власти там сегодня можно найти домик или квартиру, записанную на родственников или бизнес-партнеров. С недавних пор страна для «спокойной пенсии» поменялась — теперь, говорят, это Венгрия. Именно туда — в недвижимость и бизнес — стремятся вложить свои честные накопления топы уровня министров и вице-губернаторов.

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Герасименко готовы убрать ради любого достойного кандидата

От заместителя министра транспорта Свердловской области Владимира Герасименко, похоже, избавятся гораздо раньше, чем завершится ЧМ 2018. В СМИ активно вбрасывают слухи о том, что на эту должность претендует даже сам экс-начальник свердловского УГИБДД Юрий Демин, отправленный в отставку 12 апреля «в связи с истечением срока трудового контракта». Власти эти слухи восприняли всерьез и уверены, что руководство области постаралось не упустить удобный шанс подружиться с амбициозным силовиком, все еще сохраняющим влияние в регионе. Так или иначе, но от Герасименко, как признаются слухачи, к нынешнему времени настолько устали, что готовы поменять его, как только хоть кто-то более-менее достойный согласится занять его место.

Кризис в руководстве Заксобрания спровоцировала Людмила Бабушкина

Разрастающийся в руководстве Законодательного собрания кризис с большой долей вероятности был спровоцирован его спикером Людмилой Бабушкиной. Якобы именно она настояла на том, чтобы голосование по итогам обсуждения представления прокурора области Сергея Охлопкова о лишении мандата Армена Карапетяна было тайным. Сплетники предполагают, что спикер обосновала свою просьбу позицией представителей оппозиционных фракций, согласившихся поддержать прокурора лишь на анонимных началах. Но возможностью проголосовать анонимно воспользовались и дружащие с Арменом Карапетяном депутаты-единороссы, отклонившие требование прокурора. Есть версия, что Бабушкина просчитала такое развитие событий и не противодействовала ссоре парламентских единороссов с прокуратурой.

Прокуратура накажет не только депутатов Заксобрания, но и их помощников

Мест свердловской прокуратуры Заксобранию продолжается. Рассказывают, надзорный орган намерен контролировать наличие на рабочих местах в служебное время не только депутатов, но и их помощников. Ожидается, что главные сложности возникнут с приемными, которые арендованы депутатами за личные деньги. Именно там сидят помощники, получающие зарплату в Заксобрании. Поскольку такие приемные официального статуса не имеют, помощник формально будет отсутствовать на рабочем месте, что повлечет санкции или просто очередные громкие разбирательства.

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Квитка вмешается в екатеринбургские выборы

Не исключено, что руководитель Уральского МКС «Единой России» Иван Квитка возьмет под личный контроль ход выборов депутатов Екатеринбургской гордумы. В частности, он может потребовать согласования с ним списков кандидатов от партии и будет предлагать включить в него своих представителей. Сплетники считают, что при этом Квитка не будет входить в конфликт с областным руководством и секретарем свердловского отделения «ЕР» Виктором Шептием, согласовывая с ними все свои шаги.

Праймериз «единороссов» могут пострадать от хакеров и бывших жен

«Единую Россию», говорят, на праймериз ждет одна серьезная проблема. По решению Москвы принять участие в предварительном голосовании можно через интернет, создав аккаунт на сайте партии. Однако есть риск, что при нынешней квалификации it-специалистов, особенно в Екатеринбурге, это может вылиться в соревнование хакеров, которые могут быть наняты отдельными кандидатами и попытаются накрутить голоса, внося сумятицу в ход голосования. Актуальность же проблемы проведения праймериз в онлайне подтверждается активизацией отдельных интернет-сообществ. За последние несколько дней резко выросло число заявок от участников Клуба общественных инициатив (его еще именуют «клубом бывших жен»), которые вдруг захотели все вместе стать депутатами Гордумы.

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Возвращение Дубичева в гордуму — первый признак войны

Сплетники в Екатеринбургской городской думе пытаются найти причину, заставившую специального представителя губернатора в Екатеринбургской гордуме Вадима Дубичева после двухлетнего перерыва снова появиться в муниципальном парламенте. Он принял участие в заседании комиссии по местному самоуправлению, не проявляя при этом особой активности. Отдельные депутаты предполагают, что возвращение Дубичева — первый признак возобновления политической войны в гордуме. Именно он отстаивал интересы губернатора до весны 2016 года, когда городские и областные команды находились в жесткой конфронтации. Не исключено, что его попросили применить накопленный в те времена опыт.

Заместителю сити-менеджера Михаилу Матвееву нашли округ на выборах

Не исключено, что заместитель главы администрации Екатеринбурга Михаил Матвеев станет единственным муниципальным чиновником, который примет участие в выборах депутатов Екатеринбургской гордумы. Сплетники предполагают, что ему предложат выдвинуться в округе №6 Кировского района. Раньше идеологи мэрии рассчитывали, на этой территории кандидатом станет глава Кировского района Александр Лошаков. Но у него оказались недостаточно высокие для борьбы за мандат рейтинги.

Фото: Анна Майорова © URA.RU

Пинг-понг Дерягиной дорого обойдется мэрским бонзам

Екатеринбургская мэрия в растерянности обсуждает одного из будущих кандидатов в депутаты Гордумы — Елену Дерягину. Ту сначала предупредили о лишении поддержки со стороны ратуши, потом под «кривым» предлогом вернули в «обойму», поскольку просто передумали, и теперь, признаются мэрские слухачи, ситуация с ней «напоминает историю с любой бывшей — вроде бы ты к ней вернулся и она тебя простила, но, чем черт не шутит, подвернется случай и отомстит». Таким образом, ответственным за выборы теперь непонятно: будет ли Дерягина абсолютно лояльна, как и прежде, или внезапно может занять чью-либо более выгодную сторону.

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Яков Силин хочет возглавить предвыборный список «Единой России»

Участники выборов в Екатеринбургскую гордуму обсуждают неожиданный слух. Якобы ректор Уральского государственного экономического университета Яков Силин настаивает на том, что именно он должен возглавить список кандидатов в депутаты от «Единой России». Сплетники считают, что Силин до сих пор уверен в своем высоком рейтинге в уральской столице. Он принимал участие в выборах мэра в 2013 году и занял второе место с 29,7% голосов.

Экс-ректор Горного пойдет на выборы по спискам РПП

Есть версия, что бывший ректор Уральского государственного горного университета Николай Косарев намерен переизбраться депутатом Екатеринбургской городской думы. Несмотря на потерю поста руководителя вуза он якобы не отказался от политических амбиций. Есть версия, что он договорился с руководителями мэрии, что займет вторую строчку в общегородском предвыборном списке «Российской партии пенсионеров». Возглавит этот список лидер партячейки Дмитрий Сергин.

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Валерий Язев может закрыть фонд поддержки свердловской «Единой России»

По слухам, рассмотрение судебных исков о банкротстве предприятий, принадлежащих членам семьи экс-депутата Госдумы Валерия Язева, может привести к неожиданным последствиям. Дело в том, что Валерий Язев по сей день является соучредителем Свердловского фонда поддержки регионального сотрудничества и развития, финансирующего региональное отделение «Единой России». Есть версия, что истцы могут потребовать изучить, проходили ли через счета фонда средства язевских предприятий. Чтобы не допустить этого, Валерию Язеву выгодно сыграть на опережение и потребовать закрыть фонд.

Фото: Анна Майорова © URA.RU

Рябцева «наехала» на муниципальных глав — последует ответ

Рассказывают, что лидер ОНФ Жанна Рябцева попыталась воспользоваться своим статусом, чтобы обозначить новые цели в корпусе глав. На совещании с участием правительства и мэров городов в МВЦ «Екатеринбург Экспо» в эту среду она будто бы обвинила руководителей Березовского и Арамиля в бездействии и нарушении норм земельного права. Обиженные за коллег муниципалы уверены — это не последняя атака на них. Впрочем, сносить пощечины от резкой дамы бесконечно главы не намерены и уже придумывают способы отражения ее атак.

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Первоуральске поднимают дела времен Дронова

В Первоуральске активизировались силовики. Рассказывают, что правоохранительные органы решили освежить дела, заводившиеся в то время, когда администрацию города возглавлял Алексей Дронов. Муниципальные чиновники в ужасе настолько, что двое уже ушли на больничный — по слухам, это замглавы администрации по ЖКХ Артур Гузаиров и зам по имуществу Дмитрий Крючков. Чем обернется вся эта силовая активность для депутата Заксобрания Алексея Дронова — пока неясно, но учитывая последние события со встряской элит в разных регионах России — не самыми благоприятными последствиями.

Фото читателя URA.RU»

Глава Краноуральска купил новый «Лексус» за 5.5 млн рублей

Глава Красноуральска Дмитрий Кузьминых приобрел себе на этой неделе новый автомобиль. Теперь мэр будет ездить на «Лексусе» стоимостью пять с половиной миллионов рублей. Горожанин, приславший в редакцию фотографию главы города рядом с обновкой, задается вопросом, на какие средства? Глава города не бедный человек, но даже для его мэрской зарплаты это слишком дорогая покупка. Редакция «URA.RU» попыталась дозвониться до Кузьминых, чтобы поздравить его с покупкой, но телефон главы находится вне зоны доступа.

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

УВЗ запретили праздновать юбилей корпорации — не заслужили

Слухачи в промышленной сфере делятся инсайдом, почему корпорация «Уралвагонзавод» в прошлом году отказалась праздновать юбилей создания — в августе 2017-го ей исполнилось 10 лет. «Мы хотели, но при согласовании с Москвой было сказано — пока показатели не выправите, никаких праздников не будет. «Награждения заслуженных, медали, грамоты, благодарности — идут в фоновом каком-то режиме, но ничего торжественного, конечно, не делали. Ну, а кто возразит руководству, сами подумайте», — объясняют близкие к топ-менеджменту инсайдеры.

УГМК заказало рекламу тем же, кто пиарит «Атомстройкомплекс»

Пиарщики УГМК, похоже, сильно просчитались в партнерстве. Наблюдательные слухмейкеры отметили, что екатеринбургское информационное агентство третьего эшелона, получившее значительную часть рекламного бюджета медного холдинга, успевает поработать сразу на два лагеря: самих «медных королей» и их идеологических противников — строительную компанию «Атомстройкомплекс». Последние отметились критикой последних проектов УГМК, поддержкой народных выступлений против Храма на воде (УГМК софинансирует проект), протестами против сноса недостроенной телебашни в Екатеринбурге. Как владелица агентства объяснит сидение на двух стульях — не слишком интересно, куда больше интригует то, как пиарщики УГМК объяснят своему руководству контракт со СМИ, активно продвигающим «врага».

Бородин был хорошо знаком с семьей экс-главы МУГИСО

Интересные, пусть и малозначительные нюансы всплывают после так до сих пор и не получившей объяснений скоропостижной смерти журналиста ИА «Новый день» Максима Бородина. Оказывается, тот был хорошо знаком с семьей экс-главы МУГИСО Алексея Пьянкова. Такой вывод пользователи соцсетей знающие ник Оксаны Пьянковой — Bloodberry Jam — сделали после изучения постов, посвященных Максиму. В частности, там, где обсуждались сборы и способы, которыми все желающие будут добираться до места прощания с журналистом, пользователь Bloodberry Jam написала: «Своим ходом. Могу взять к себе двоих-троих». Плохо знакомый с Бородиным человек, заключили слухачи, едва ли стал предлагать такого рода помощь.

По Демину плачут водители — лето и перекрытые дороги не за горами

Уход начальника ГИБДД Юрия Демина вызвал не только вздох облегчения, но и некоторое разочарование части водительского сообщества. Бывший главный госавтоинспектор области был известен как человек, жестко и принципиально относившийся к дорожным строителям, особенно когда они на долгие месяцы перекрывали федеральные трассы. Впрочем, «тусовка» не спешит отчаиваться и надеется, что новый начальник будет еще более жестким к олигархам от дорожного строительства и их самоуправству.

Слухи Челябинской области

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Нового министра представят в мае

Говорят, что декан факультета экологии Челябинского государственного университета Сергей Лихачев прошел все согласования на пост министра экологии региона. На будущей неделе или после майских праздников губернатор Борис Дубровский подпишет постановление. Лихачева представят коллективу ведомства. Те, кто изо всех сил сопротивлялся его назначению и пытался вбросить компромат, расстроены и даже подумывают уволиться. А кто-то просится в те структуры, которые курирует вице-губернатор Руслан Гаттаров.

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Новоселову дадут доработать до пенсии

Говорят, что заместителя министра экологии Челябинской области Андрея Новоселова не будут отправлять в отставку, после того как ведомство возглавит Сергей Лихачев. За Новоселова попросили. Ему в начале декабря исполнится 60 лет и надо дать ему доработать до пенсии. По слухам, дадут немного поработать и замминистра Лилии Рахимовой — переведут на одно из управлений, также дадут доработать до пенсии, а ее должность займет Яна Куприкова.

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Смольников останется…

По слухам, министр экономического развития региона Сергей Смольников все же сохранит свой пост, несмотря на претензии от федерального казначейства. Говорят, что министр получил очередной «втык» и последнее «китайское предупреждение» от губернатора. Вновь пообещал больше не допускать ошибок и усилить контроль. С казначейством уже договариваются, чтобы те не выставляли новые претензии. Причина банальна — заменить экономического министра пока некем. Антон Бахаев, которого прочат на его место, просто не потянет. Очень сердит на Смольникова министр финансов региона Андрей Пшеницын. Он всегда трепетно относится к соблюдению финансовой дисциплины и терпеть не может подобных нарушений.

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

…, но во всем виноват его бывший зам

История с субсидиями на малый и средний бизнес, за которые не отчитались предприниматели — это ошибка бывшего заместителя министра экономразвития региона Артема Новикова. Так говорят в самом министерстве. За это Новикова в свое время и уволили. Но отвечать перед казначейством по суду пришлось министру Сергею Смольникову. Он, в свою очередь, не слишком верил, что его накажут. Юристы даже не особо старались в суде. Кстати, изначально казначейство настаивало именно на дисквалификации Смольникова, так как отвечать за все должен руководитель, но все закончилось штрафом.

Бывший чекист идет во власть

В рядах челябинской элиты заговорили о том, что экс-начальник отдела по борьбе с терроризмом (БТ) УФСБ региона Владимир Борисов займет пост заместителя в одном из министерств области. Слухи были так убедительны, что некоторые даже поверили. Стали прикидывать, чего ждать от Ильича (так в кулуарах называют все еще грозного для элит экс-силовика): у Борисова, как всем известно, предостаточно информации. В самом правительстве такие слухи вызвали шок, никому не хочется иметь под собой человека, который может легко сдать начальника.

Но есть версия, что слухи идут от самого Ильича, чтобы «все на всякий случай боялись». Борисову же интереснее другая работа, при которой можно оставаться в тени. А во власти такого не получится.

Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Бурматова просят успокоиться

Говорят, что председателя экологического комитета Госдумы, челябинца Владимира Бурматова просят умерить свой пыл в борьбе с руководителем Минприроды РФ Сергеем Донским. Мол, уже всем ясно, что Донского в новом составе правительства не будет, а сейчас лучше не ругаться и попытаться пробить последние проекты. Тем более что министр уже стал более договороспособным. Бурматов же останавливаться не хочет. Поэтому все еще идут разговоры, что он сам хочет стать министром экологии или от лица Госдумы показывает, что парламент во главе с Вячеславом Володиным может влиять на важные кадровые решения.

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Бурматов и Видгоф объединились против Гавриловой

Тяжелые времена наступили для главы Тракторозаводского района Галины Гавриловой. Владимир Бурматов вместе с кланом депутата райсовета и бизнесмена Бориса Видгофа намерены поставить вопрос об ее отставке. Оба политических союзника за несколько месяцев до выборов просили чиновницу вернуть в администрацию ее предшественника Владимира Горбунова на должность заместителя, но получили отказ. Затем предлагали другую кандидатуру и снова не встретили понимания. Последней каплей стал провал на выборах президента, где Тракторозаводский район показал один из худших результатов. Галина Гаврилова так и не смогла выстроить коммуникации с райсоветом депутатов, рассчитывая только на мэра Евгения Тефтелева. Однако итог мартовской кампании резко снизил ее «акции».

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Карелины хотят сохранить место в Центральном райсовете

Семья сложившей полномочия депутата Центрального райсовета и гордумы Челябинска Марины Карелиной хочет сохранить за своим кланом место хотя бы на районном уровне. Муж бывшей народной избранницы, бизнесмен Александр Карелин ведет переговоры о выдвижении по вакантному округу одного из своих партнеров. Однако свое видение по этому вопросу имеет депутат райсовета и вице-спикер гордумы Андрей Шмидт, свои позиции хотели бы усилить и другие парламентарии. Поэтому пока ясности в ситуации нет.

Но выборов может и не быть

Не факт, что довыборы в Центральный райсовет Челябинска будут назначены на осень. Говорят, что депутаты подумали и посчитали. Платить за выборы придется из районного бюджета, но такой «форс-мажор» не прописан и придется выкраивать из других статей. Денег потребуется не так много, но учитывая, что бюджеты в районах небольшие, тратиться не хочется. Да и смысла выбирать депутата на один год, если новые выборы пройдут уже в 2019 году, нет. Это расстраивает экс-депутата райсовета Марселя Хазиева, сдавшего в свое время мандат ради службы в армии. Хазиев очень хочет вернуться в совет, чему его бывшие коллеги не особо рады.

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Челябинские строители ждут силовиков

Участники строительного рынка Челябинска говорят, что арест вице-мэра Сочи Мугдина Чермита за согласование задним числом самостроя ЖК «Эльсинор» является не локальной разборкой, а тенденцией. И сейчас южноуральские силовики тоже будут усиленно проверять эту сферу. Строители вспоминают, какие проекты могут вызвать интерес правоохранительных органов, и пытаются оформить объекты должным образом.

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Главный по мигрантам продает квартиры

Челябинский областной суд оставил в силе арест начальника отдела по делам миграции ГУ МВД по региону Владимира Белоносова, обвиняемого в крупном взяточничестве. Этот факт никого не удивил, всем ясно, что отпускать Белоносова из СИЗО не будут. Удивляет только то, что силовик упорно стоит на своем — взяток не брал, оговорили подчиненные. Хотя доказательной фактуры достаточно. По слухам, Белоносов надеется на поддержку «сверху», мол кто-то вмешается и дело закроют. А его супруга тем временем выставила на продажу свои элитные квартиры. Говорят, такая спешка вызвана тем, что на имущество семьи Белоносовых могут наложить арест.

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Экс-чиновник оказался слишком «токсичным»

Провал народного схода, где вместо 10 тыс. человек пришло всего 500 челябинцев, еще долго будет аукаться движению бывшего вице-губернатора Николая Сандакова и его окружению. Экс-чиновник после критики руководства силовых структур и так стал «токсичным» политиком. А загнав себя в маргинальную нишу после радикальных требований на народном сходе, в «черный список» вносится все его окружение и даже праздничное агентство «Аэробус», которое помогало организовать митинг.

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Сандаков обиделся на Московца

В рядах самого экологического движения «Челябинск, дыши» многие недовольны митингом. Одни говорят, что лозунги по выносу промышленных предприятия за пределы города бессмысленны. Создатели движения не могут объяснить, как это делать. Кому-то не понравилось, что движение активно сотрудничает со «СтопГОКом». Сам же Николай Сандаков, несмотря на его бравурные посты в соцсетях, в кулуарах признает, что у него ничего не получается. Еще он сердится на лидера «СтопГОКа» Василия Московца, якобы тот перетянул на митинге все внимание на себя.

Москва ищет новых экологов

Экологических движений в Челябинске может стать больше. Тему стали активно продвигать на федеральном уровне, и о проблеме говорит президент Владимир Путин. Природоохранные организации российского и международного уровня оживились и собираются открывать свои представительства в регионах. Точкой притяжения стал Челябинск, постоянно находящийся в федеральной повестке. Москвичи станут приезжать в южноуральскую столицу чаще и уже ищут тех, кто мог бы работать от их имени.

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Экс-чиновник стал играть в куклы

В Челябинске может появиться свой театр марионеток. Небольшой, но очень милый. По слухам, экс-начальник оргуправления правительства области Александр Токий договаривается об этом с бизнесменом Александром Аристовым. Токий, работавший при всех губернаторах и знающий многие секреты, уйдя на пенсию, занялся куклами. Сам вкладывает деньги в марионетки и мечтает о помещении для театра. Такое помещение может появиться у Торгового центра, принадлежащего Аристову.

Фото: «Прайм Крайм»

Силовики ждут освобождения чеченского вора в законе

Единственный в колониях Челябинской области «вор в законе» Ахмед Домбаев (Ахмед Шалинский) уже нынешним летом может выйти на свободу. Силовиков эта новость держит в напряжении. Чеченский «авторитет» может остаться на Южном Урале, где расставил нескольких своих людей в определенные сферы. Но это нежелательный вариант развития событий. Спецслужбы сосредоточили усилия на том, чтобы заставить его мирно покинуть регион. Сам Ахмед Шалинский свои планы не раскрывает.

Слухи Тюменской области

Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Зыкову держат в кабинете ФСБ

Ходят слухи, что руководитель налоговой службы в Тюменской области Тамара Зыкова по-прежнему находится в здании РУФСБ, расположенном в Тюмени по адресу: улица Советская, 40. Якобы фискала там будут держать до окончания всех необходимых оперативных процедур. «Дальше, если все серьезно, могут увезти в ИВС, а оттуда в СИЗО. Если ничего не найдут, что, конечно, вряд ли, отпустят домой», — болтает один из тюменских силовиков.

Фото: Анна Майорова © URA.RU

Тюменские чиновники делают ставки в Telegram

После задержания главного тюменского налоговика среди тюменских бизнесменов через закрытый канал в Telegram запущен неофициальный тотализатор. Немаленькие суммы ставятся на то, кто среди чиновников и депутатов падет следующей жертвой борьбы правоохранительных структур с коррумпированными чиновниками. Впрочем, данный тотализатор больше похож на «русскую рулетку», поскольку сами бизнесмены, длительное время связанные с чиновниками неформальными товарно-денежными отношениями, прекрасно понимают, что сыгравшая ставка может потянуть за собой и их самих. Но чего не сделаешь ради драйва и адреналина.

Фото: Анна Майорова © URA.RU

Экс-супруг задержанной главы УФНС не доехал до колонии

После слухов о задержании за взятку главы регионального УФНС Тамары Зыковой по Тобольску поползли сплетни про ее первого супруга Евгения Клиросова, который в 2016 году был приговорен к шести годам колонии общего режима. «Клиросов до колонии так и не доехал, — посмеиваются слухачи. — Сейчас он живет где-то на поселении, в ожидании, когда история подзабудется и можно будет вернуться».

Злопыхатели уверяют, что отношения между экс-супругами остались прекрасные. «Клиросов козырял именем главы УФНС на каждом шагу. Например, брал стройматериалы в долг, а когда приходила пора платить — напоминал, кем работает Тамара Зыкова, и предлагал забыть неприятный вопрос о деньгах. Многие пугались и соглашались».

IKEA отказалась заходить в Тюмень из-за злых шведов

Если верить сплетням, международный торговый гигант IKEA отказался от планов по созданию магазина в Тюмени. Якобы причиной тому послужил эпизод со шведскими инвесторами, которые не смогли построить в Тобольском районе фанерный комбинат и целлюлозно-бумажное производство. Несмотря на достигнутые договоренности, предприниматели столкнулись с ожесточенным сопротивлением местных жителей, которые не позволили строить у себя под боком такие предприятия. Говорят, что инвесторы обиделись и рекомендовали всем своим партнерам (в том числе и IKEA) не иметь никаких дел с россиянами из Тюменской области.

Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Невидайло отдала Крым Украине

Говорят, тюменский бизнес-омбудсмен Лариса Невидайло рискует получить приглашение на серьезную беседу с силовиками. Злопыхатели уверяют, что вопрос к уполномоченной только один: не призывала ли она к нарушению территориальной целостности РФ, используя сеть Интернет? «Дело в том, что Лариса Кирилловна, будучи на бизнес-форуме в Ялте, указала в соцсетях, что она находится в городе Ялте, Украина. Видимо, окружение не стало перечить своенравному боссу и рассказывать ей, что Ялта находится в Крыму, который уже пятый год как вернулся в состав России, — шепчутся злопыхатели. — Это бы могло остаться невинной шуткой в соцсетях, если бы страничка не принадлежала лицу, занимающему государственную должность Тюменской области».

Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Рябцеву пообещали должность

Говорят, что скандально известный общественник Юрий Рябцев вскоре пойдет на повышение и займет невысокую должность в органах региональной власти. Четко и системно отработав «госзаказ» по дискредитации красной леди Тамары Казанцевой, оказав на нее давление через правоохранительные органы и фактически вынудив её отказаться от претензий по поводу результатов выборов и принести извинения высшим региональным чиновникам, Рябцев якобы показал себя эффективным исполнителем. «Желтому дому», выдающему особые поручения, теперь есть на кого положиться.

«В качестве бонуса за четко выполненную „работу“ общественнику обещано осенью трудоустройство на непыльную должность на госслужбе, — уверяют слухачи. — А до этого времени у Рябцева будет еще несколько возможностей показать свою эффективность по нейтрализации несистемных кандидатов во время избирательной кампании в городскую думу».

Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Уход Еремеева спровоцирует несколько отставок

По слухам, смена спикера после выборов в тюменской Гордуме повлечет за собой перестановки на ключевых должностях думского аппарата. «Эти люди были „заточены“ конкретно под Еремеева, — считают слухмейкеры. — Новый председатель думы захочет иметь рядом с собой собственных надежных союзников». Первым, по мнению сплетников, свою должность покинет начальник правового отдела, главный думский юрист Иван Дзуман. «Вслух ему, видимо, припомнят странную ситуацию с утверждением новой нарезки округов, когда дума прошляпила сроки ее утверждения, и делать это пришлось Горизбиркому», — шушукаются слухачи.

У депутатов гордумы Тюмени испорчена карма

Говорят, в кулуарах Тюменской гордумы и администрации города смеются над местными депутатами, которые в этом году дружно решили проигнорировать субботник. «В Гордуме есть традиция: народные избранники каждый год наводят порядок в Депутатском сквере. А в этом году у каждого нашлись какие-то неотложные дела, и ни один участвовать не согласился, — шепчутся сплетники. — Но не только депутаты не любят свой сквер — он тоже не любит народных избранников. Дело в том, что за все пять лет работы этого созыва ни одно дерево, посаженное там депутатами, не прижилось». Злопыхатели с придыханием шепчутся о том, что у депутатов Гордумы, видимо, испорчена карма — поэтому их начинания нежизнеспособны.

Алехину рекомендуют наладить диалог с прессой

По слухам, московское руководство МЧС не на шутку обеспокоено делами своего подразделения в Тюменской области и, в частности, его публичным позиционированием. Якобы руководитель местного управления Юрий Алехин разругался с журналистами, и они теперь оценивают работу ведомства в крайне неприятных красках. «Юрий Николаевич лучше бы попытался завести личное знакомство, услышать. Глядишь, и в делах служебных все наладилось», — сплетничают слухачи.

Фото: с сайта trk-rio.ru

МЧС предпочло не заметить «кемеровский след» в тобольском ТРЦ …

По Тобольску поползли слухи о том, что проверка сотрудниками МЧС местного ТРЦ «Рио» прошла «по определенным кабинетам» и никакие нарушения в крупнейшем городском ТРЦ исправлять не будут. «В Кемерово пожар возник из-за короткого замыкания, вызванного протечкой с крыши, — якобы возмущаются тоболяки. — В „Рио“ крыша тоже течет, и над пожарными выходами, и в кинозале. Но МЧСники в лучших традициях заявляют, что за дыры в крыше штрафовать должен другой орган, подписывают „Рио“ все бумаги и уходят».

Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

…, а тоболяки высмеяли заявление начальника ГУ МЧС по области

Слухачи уверяют, что жители Тобольского, Уватского и Вагайского районов с изумлением на этой неделе узнали, что начальник ГУ МЧС Юрий Алехин считает эти территории самыми сложными в паводковый период. «Мы тут живем и видим все своими глазами, — якобы смеются аборигены. — Воды в этом году вообще нет, даже признаков наводнения не намечается. Мутят что-то МЧСники — может быть, финансирование хотят улучшить, заранее зная, что тут воды точно не будет».

По Тобольску ползут слухи о гастарбайтере-педофиле

Тоболяки с опаской обсуждают слухи о том, что на прошлой неделе в городе было совершено несколько нападений на школьниц. «Все они случились недалеко от улицы 3-я Северная, рядом с рощей Журавского, — уверяют сплетники. — Одна из пострадавших — восьмиклассница, ученица местной школы. Остальные тоже несовершеннолетние девочки. Силовики пытаются замять дело, поскольку опасаются вспышки волнений по национальному вопросу: все девочки описали внешность нападавших как типичную неславянскую». Злопыхатели рассказывают, что в местный хостел на улице 3 Северная, где живут многие приезжие, уже приезжала проверка полиции и УФМС.

Слухи ХМАО

Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Правительство ХМАО готовит еще одну высокобюджетную викторину

Как шепчутся в кулуарах югорского «Белого дома», бюджетное учреждение ХМАО «Открытый регион» готовится провести еще одну викторину в честь 900-летия округа. По мнению слухмейкеров, сейчас организаторы опять приступили к поиску спонсоров. Слухачи отмечают, что призовой фонд будет куда меньше, чем на предыдущей викторине, сбор анкет которой проходил на избирательных участках в день выборов президента РФ.

Плаксин отправится за решетку

В силовых структурах региона шепчутся, что обвиняемый в коррупции начальник ОМВД Нефтеюганска, которого суд отправил под домашний арест, скоро окажется за решеткой. Ходят слухи, что следствие уже подготовило всю доказательную базу и на следующей неделе произведет арест Николая Плаксина. «Когда силовики к нему пришли первый раз, он ехидно смеялся прямо в лицо следователям. Посмотрим, как он посмеётся теперь», — судачат сплетники.

Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Коммунисты Югры массово мигрируют в ЛДПР

В окружной думе ХМАО пошли слухи о том, что коммунисты региона начали массово мигрировать в ЛДПР. По версии слухачей, коммунисты, недовольные политикой первого председателя регионального отделения КПРФ Алексея Савинцева, массово сдают свои партбилеты и переходят в ЛДПР, где, по словам слухмейкеров, им очень рады. «Такими темпами скоро в ХМАО останутся только ЕР и ЛДПР, а остальные партии самоликвидируются», — судачат сплетники.

Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Лидер ларечников Сургута пойдет на выборы из мести

По слухам, председатель ассоциации частных предпринимателей Сургута Леонид Тарабанов планирует пойти на ближайшие довыборы в местную гордуму. Говорят, такое решение бизнесмен принял из-за конфликта депутатов и главой СТПП Владимиром Болотовым, что даже стало причиной судебного иска. «Тарабанов уверен, что сможет в думе не только лоббировать интересы своих коллег, но и помешает Болотову. Обычная месть и ничего более», — считают сплетники.

Главный общественник ХМАО разругался с коллегами

Говорят, якобы председатель Общественной палаты ХМАО Ирина Максимова умудрилась разругаться с аппаратом палаты и с коллегами по организации. По слухам, некоторые необдуманные слова и действия Максимовой могут привести к сильнейшему кризису за все время существования югорской ОП. «Несколько членов палаты всерьез собираются выйти из нее, сделать это максимально публично и обвинить во всем Максимову. Даже интересно, что ж она такого натворила», — удивляются слухачи.

Фото: Анна Майорова © URA.RU

Мэрам приказали сократить финансирование на пиар

Говорят, у СМИ Югры впереди голодные годы. По слухам, мэры ХМАО получили указание сократить траты на публикации в прессе. Рассказывают, якобы речь может идти о сотнях миллионов рублей экономии, которую в Ханты-Мансийске настоятельно советуют главам городов направлять на более важные проблемы — например, ремонт дорог и коммунальных сетей.

Фото: Анна Майорова © URA.RU

Чиновники ХМАО не могут отказаться от запрещенного мессенджера и идут на хитрость

Как шепчутся в медийных кругах ХМАО, югорские чиновники стали приобретать новые СИМ-карты исключительно для регистрации в мессенджере Telegram. Слухачи считают, что госслужащие боятся противоречить федеральному тренду, но не могут отказаться от общения в безопасном мессенджере. «Видимо, им все-таки есть что скрывать», — шутят сплетники.

Фото: depositphotos.com © URA.RU

Судмедэксперты ХМАО распродают имущество

Как шепчутся сотрудники правоохранительных органов региона, высокопоставленные судмедэксперты Югры начинают массово распродавать свои дорогостоящие автомобили. По версии слухачей, директор бюро судмедэкспертизы Сергей Чирков выставил на продажу два дорогих внедорожника. Также сплетники добавляют, что продажа автомобилей связана не с финансовыми сложностями, а с серией громких коррупционных скандалов в ведомстве.

Студенты ХМАО проходят загадочное тестирование

По слухам, в югорских вузах начали активно проводить тестирование на патриотизм. Сплетники утверждают, что руководство учебных заведений обязывает студентов пройти тест на нескольких страницах с очень специфическими вопросами: «По шкале от 1 до 10 на сколько вы считаете себя патриотом?» «Как вы относитесь к региональному правительству?» «Много ли ваших друзей увлекаются радикальной исламской литературой?» и т. д. По версии слухмейкеров, инициаторами соцопроса являются члены «Молодой гвардии», однако, что именно изучают с помощью данного теста — неизвестно.

Фото: Илья Московец © URA.RU

В ХМАО едет судейский «десант» из Москвы

Как шепчутся в адвокатских кругах ХМАО, югорские суды готовятся к приезду новых судей из Москвы. По версии слухачей, новые вершители правосудия будут работать в судах всех инстанций автономного округа. «Не знаю, с чем это связано, но несколько судей уже прибыли на новое место работы в Кандинском и Белоярском районе ХМАО», — судачат слухмейкеры.

Слухи ЯНАО

Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

У Ямкина может стать на одного заместителя меньше

В ямальском Заксобрании все никак не решат, что делать с вакантными должностями. После ухода на пенсию Сергея Харючи освободилось сразу две должности. Инсайдеры поговаривают, что место заместителя председателя в ямальском парламенте скорее всего сократят. Якобы должность эта создавалась специально для Харючи. Теперь его нет, и необходимость ее отпала. А у спикера Сергея Ямкина осталось еще два заместителя, что вполне достаточно для нормальной работы. Хотя некоторые парламентарии против такого решения. Высокий пост привлекателен, и многие хотят его занять.

А вот с местом главы думского комитета по госустройству все намного сложнее. Пока парламентарии продумывают разные варианты перетасовки кадров. Пост пророчат то Марату Абрахманову, то Дмитрию Жаромских, с одновременным повышением депутатов в других комитетах. Но пока все это лишь рассуждения. Пока что заседания комитета проводит сам спикер парламента Сергей Ямкин.

Фото: Николай Бастриков © URA.RU

У главы ямальской авиакомпании проблемы

Опубликованные декларации о доходах ямальских депутатов породили волну слухов среди ямальских чиновников. Ямальцы активно обсуждают, откуда в Василия Крюка взялись 127 тыс. гектаров земли. Слухачи полагают, что у депутата возникли проблемы с партнерами и он в срочном порядке переписал все земли на себя. Говорят, что раньше это могли быть сельскохозяйственные земли и охотничьи угодья в Курганской области, которые принадлежали некому ООО «Рассвет». Учредителем компании, кстати, является Василий Крюк. По слухам, в прошлом году у компании начались финансовые трудности. Часть имущества была арестована. Слухмейкеры полагают, что Крюк вывел земли себе в собственность, чтобы не потерять их вместе с компанией.

По другим версиям эти участки находятся в Тюменской области. Василий Крюк прикупил их по дешевке оптом. А теперь в этих районах планируются бурное освоение и развитие. И ямальский депутат может хорошо разжиться на перепродаже земли.

Экс-депутат Исмаилов начал сотрудничать со следствием

Говорят, чиновники разных уровней в Тазовском районе ходят очень нервные и раздраженные. Виновником всему стал глава одного из муниципальных предприятий Масир Исмаилов, который на днях сдал мандат депутата районной думы. Среди местной власти распространяется слух, что Исмаилов понял всю тяжесть собственной ситуации. Его подозревают в коррупции и выводе бюджетных денег через подставные контракты. Раньше он отрицал свою вину.

Теперь, по слухам, Исмаилов понял, что оправдательного приговора не будет, и начал сотрудничать со следователями, чтобы как-то смягчить себе наказание. Местные чиновники поговаривают, что Исмаилов может рассказать намного больше, чем от него ждут следователи. И тогда к нему на скамье подсудимых присоединится еще ряд известных в районе персон.

Фото: пресс-служба администрации Ноябрьска

В Ноябрьске делят место замглавы по идеологии

Обсуждаемый уход Алексея Ардышева с должности заместителя главы по информационной политике перешел в новую плоскость. Ноябрян стало больше волновать, не куда уходит бывший окружной чиновник, а кто займет его должность в Ноябрьске. Самая популярна версия — это возвращение на пост Ильдуса Резяпова. Сейчас он занимает должность советника Алексея Романова, но ранее был заместителем мэра города Жанны Белоцкой.

Вторая обсуждаемая версия отменяет всех претендентов на роль главы Ноябрьска. Говорят, что Алексей Романов может решиться на кардинальную реформу и упразднить должность куратора СМИ и общественников. В этом случае управление общей политики могут переподчинить руководителю аппарата главы, а начальник управления будет напрямую отчитываться перед мэром.

Соль в том, что место начальника управления после ухода Ольги Межиной до сих пор пустует. В самой администрации не оказалось желающих занять должность, которая постоянно находится под атакой критики и в плане карьерного роста не считается перспективной. Потенциальные кандидаты со стороны тоже не спешат присоединиться к команде мэра, которому до окончания срока полномочий осталось чуть более года. К советам округа по кадровым вопросам, по версии наблюдателей, Алексей Романов, тоже относится ревностно.

Градообразующее предприятия Ноябрьска все-таки не закроется

Взбудоражившие столицу нефтяников Ямала слухи о закрытии некогда градообразующего предприятия «Ноябрьскнефтегаз» не подтверждаются. Слухачи разобрались в ситуации, несмотря на полное молчание со стороны нефтяников. В том, что «Ноябрьскнефтегаз» никуда не денется, обеспокоенных горожан убедили лицензии на разработку месторождений, которые числятся за компанией.

Тем не менее, слухмейкеры убеждены, что без реструктуризации не обойдется. Якобы слияние с Муравленковским филиалом — дело решенное, но в щадящем формате: производственники остаются в Муравленко, а в Ноябрьске сосредоточится аппарат управления. Кроме того, как говорят осведомленные, в нагрузку от компании ждут постоянного шефства над местным колледжем и спонсорской поддержки учебного заведения. Тем более что опыт сотрудничества с колледжем в Муравленко у нефтяников уже есть.

Фото: Александр Мамаев © URA.RU

УК Ноябрьска на пороге новой войны

Говорят, что управляющие компании Ноябрьска в очередной раз делят между собой многоквартирные дома. Очередная, уже неизвестно какая по счету УК «Крепость+», пытается вернуть себе потерянные ранее дома, несмотря на предшествующие кулуарные договоренности с конкурентами. Жители домов возвращению компании явно не рады. От компании они избавились за систематическое завышение сумм в платежках и фактическое неисполнение свое работы. И пусть управляющая объяснялась, что это происходило по ошибке, наступать второй раз на те же грабли ноябряне не хотят. Они грозятся спускать с лестниц ходоков за подписями от этой УК.

Между собой жители этих домов судачат, что, видимо, бессменному руководителю этих «крепостей» известному в городе бизнесмену Николаю Шуневичу снова понадобились деньги. Причем не для себя, а для зятя. Якобы он хочет построить очередной торговый центр в Ноябрьске. К слову, на деньги тестя он уже воздвиг добрый десяток ТЦ разного размера в городе.

Слухи Пермского края

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Чиркунов покупает землю в центре Перми

Ходят слухи, бывший губернатор Пермского края Олег Чиркунов проявил интерес к земле в центре Перми. Якобы экс-глава региона уже приобрел ряд участков, принадлежавших структурам строительной группы «Камская долина». Девелопер близок к банкротству, поэтому вряд ли сумеет что-то построить — земля больше не нужна.

Судачат, что Чиркунов планирует передать землю ижевской компании «Талан». Последняя якобы намерена развивать бизнес в Перми. А вот построит ли этот девелопер за свой счет школу или детский сад — большой вопрос.

Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Антипова погубила нерешительность…

По слухам, прокурор Пермского края Вадим Антипов, которого переводят в Нижегородскую область, вполне мог избежать «чистки» силового блока Прикамья. Но, как говорят, пермский прокурор не справился с поставленными задачами.

Судачат, что при назначении в 2015 году Антипов получил указание разорвать связь прокуратуры с элитными группами, близкими к экс-губернатору Олегу Чиркунову. Подразумевалось, что поэтапно Антипов заменит всех своих заместителей, но этого не произошло. В итоге прокуратура и с соратниками Чиркунова не поссорилась, и команде губернатора Виктора Басаргина не мешала. А с приходом Максима Решетникова молчание усилилось.

Слухачи уверены, что новый прокурор Прикамья Андрей Юмшанов все-таки нанесет удар по старой пермской элите.

Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

…, а Юмшанов напугал главу минздрава

Слухмейкеры доносят, что назначения Андрея Юмшанова на должность прокурора Пермского края вызвало большое напряжение в министерстве здравоохранения. Дело в том, что Юмшанов долгое время работал в Кировской области. Даже якобы принимал активное участие в расследовании дела экс-губернатора Никиты Белых, осужденного за взятки.

А ведь действующий глава минздрава Дмитрий Матвеев как раз был вице-премьером правительства Кировской области. По слухам, прокуратура тогда с большим интересом наблюдала за местной реформой медицины. Шептуны предполагают, что Матвеев и Юмшанов очень хорошо знакомы. И как это знакомство скажется на пермском минздраве — большой вопрос.

Фото: Василий Заболотных © URA.RU

Кошелев избегает проверки

Шептуны рассуждают, что начальник регионального главка МВД Виктор Кошелев вполне мог бы доработать до конца года, а затем уйти на пенсию. Но почему-то генерал подал в отставку именно сейчас.

Слухачи утверждают, что как раз МВД планирует провести масштабную проверку пермского главка. Говорят, помимо прочего есть масса уголовных дел, фигурантами которых являются известные чиновники, бизнесмены и депутаты. Но дела эти отчего-то никто не спешит расследовать.

Теперь же даже если к Кошелеву возникнут претензии — поздно, он уже уходит сам. Судачат, что пермские элиты напуганы — они не успели подготовить замену. Звучащие имена — это лишь «вбросы». Якобы скоро управлять главком приедет команда «варягов».

К Струговой собираются спецслужбы

Говорят, последние месяцы спецслужбы активно интересуются пермским управлением Федеральной налоговой службы (ФНС). Налоговики привлекли к себе внимание в прошлом году, когда были осуждены за взятки несколько инспекторов на разных территориях Прикамья.

Руководителю управления Лидии Струговой предрекают отставку в этом году. Но не исключено, что уход омрачат силовики. Поговаривают, на следующей неделе в управлении ФНС состоятся «маски-шоу».

Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Окунев консультирует силовиков

Шептуны сообщают, что перестановки, начавшиеся в силовом блоке, усилили лидера движения «Выбор» Константина Окунева. Правоохранители якобы наладили контакт с политиком. У Окунева интересуются, с какими элитными группами связан тот или иной генерал, какие коррупционные истории есть в регионе.

Слухачи не исключают, что скоро Окунев публично выступит с разоблачениями ряда генералов. Не исключено, что эти выступления будут инициированы самими же силовиками.

Инспекторы-ЖКХ помогают обманывать жителей

Слухачи сообщают, что крупная пермская управляющая компания «Экво», которая находится в процессе ликвидации, спешно пытается спасти бизнес. Перевести обслуживаемые дома в «клон» ей не позволили (то ли силовики помешали, то ли чиновники).

Говорят, «Экво» вступила в сговор с бизнесменом Андреем Базановым, владельцем УК «Домстрой» и «Доммастер». Все дома «перерисовывают» на эти компании. Причем якобы делается это при участии инспекции госжилнадзора (ИГЖН). Жители, по слухам, весьма шокированы действия госструктуры, которая как раз должна защищать пермяков от произвола в ЖКХ.

Депутаты идут на поклон к главам

В сентябре в шести объединяющихся территориях (образуются городские округа) ожидаются выборы в парламенты. Слухачи утверждают, что действующие депутаты не только районного, но и поселкового уровней выстроились в очередь «на поклон» к главам.

Основная просьба парламентариев: сделать все, чтобы сохранить или получить мандат в новых городских думах. Возникают и споры по поводу нарезки округов — кто-то хочет сохранить прежнюю, кому-то нужны изменения. Каждый бьется за свои интересы.

Как говорят, главы пока никому не отказывают и обещают всем помочь. Вот только наблюдатели усмехаются, что сами главы не имеют никакого отношения к определению схем округов — все решается в Перми. Да и будущее самих глав пока не выглядит определенным.

На реконструкцию трассы Пермь-Екатеринбург закончились деньги

Слухачи утверждают, что управление дорог «Прикамье» никак не может добиться ответа от Росавтодора о том, продолжится ли реконструкция трассы Пермь-Екатеринбург в этом году. Говорят, минфин не выделяет денег.

Федеральную дорогу строили участками с 2011 года. В прошлом году торжественно открыли 14-километровый отрезок от Бершети до Кукуштана, который за 6,4 млрд рублей начали ремонтировать летом 2014 года. Потом краевые власти заявляли, что продолжат ремонт до Кунгура. Однако сейчас выясняется, что реконструкция может не состояться. Собеседники в дорожной отрасли добавляют, что окончательного решения еще нет, хотя сезон ремонта дорог уже на носу — пора объявлять аукционы.

Слухи Курганской области

Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Кургане не изменят систему выборов

В Кургане шли разговоры о том, что к старту следующей выборной кампании в гордуму изменится система выборов. Якобы депутатов будут выбирать по смешанной системе, как например, в Екатеринбурге. Такой расклад был бы на руку коммунистам, которые могли бы провести своих кандидатов. Однако слухачи уверены — все 25 депутатов будут избраны по одномандатной системе, а значит, у оппозиции будут минимальные шансы попасть в городской парламент.

Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

КМЗ ждет медленная смерть

Сплетники уверены, что все преобразования на Курганмашзаводе не приведут ни к чему хорошему. «Не объявляют о закрытии завода лишь для того, чтобы не было социального взрыва. Сейчас постепенно все переведут в Тулу, людей сократят, и все сойдет на нет», — уверены пессимисты. Однако есть среди слухачей и те, кто верит, что уникальные наработки курганцев позволят возродить завод.

Прокуратуру заподозрили в содействии преступникам

Некоторые сплетники уверены, что за освобождение обвиняемого в хищении бюджетных средств при ремонте социальных объектов в Щучье Смбата Асряна словечко замолвили работники прокуратуры. Якобы те покровительствовали бизнесу предпринимателя и сейчас продолжают ему помогать. «Асрян уже готовится сбежать», — предупреждают слухачи.

Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Щучье продолжается борьба

Сплетники продолжают обсуждать ситуацию в Щучье, где прошли обыски у главы района Петра Чикишева. Поговаривают, что его «сдал» глава города Владимир Тамахин, который давно с начальством «на ножах». В качестве замены Чикишеву, по слухам, уже рассматривается депутат облдумы Игорь Меньшиков, которому такой опыт был бы только на пользу. «С опытом работы главой он сможет претендовать на Госдуму, вот только загвоздка в том, что он одномандатник, придется объявлять довыборы», — рассказывают подробности слухмейкеры.

Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Силовики обиделись на Ткачева

Работники силовых структур, по данным слкухмейкеров, точат зуб на прокурора Курганской области Игоря Ткачева, который присваивает все лавры по раскрытию преступлений в регионе. «Пользуется тем, что все обвинения утверждает прокуратура, и первыми публикуют информацию на сайте. А если кто-то посмеет опубликовать информацию вперед, тут же отомстят — возвратят на доследование пару дел», — раскрывают изнанку взаимоотношений слухачи.

Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Сергеечеву сложно осваиваться

На посту директора департамента развития городского хозяйства Роману Сергеечеву приходится непросто. Сплетники рассказывают, что нередко ему на помощь приходят руководитель администрации Андрей Потапов и его замы. Оптимизма Сергеечев пока не теряет, несмотря на то, что на его прошлом месте работы количество проблем только растет. Слухачи уверяют, что число исков по экспертизе рабочих мест, проведенных организацией, которую возглавлял Сергеечев, растет как снежный ком.

Сочнев узурпировал торгово-промышленную палату

Слухачи уверены, что Евгений Сочнев не зря не хочет расставаться со своей должностью президента торгово-промышленной компании Курганской области. «Вместе со своей верной помощницей Ириной Пашковой они уже успешно прибрали к рукам все, что можно. Чувствуют себя абсолютно уверенно и безнаказанно — и при должности, и при деньгах», — объясняют слухачи.

Фото: Екатерина Лазарева © URA.RU

Введенское ДРСУ собрало лучшие кадры

Сплетники рассказывают, что сразу после назначения на должность руководителя Введенского ДРСУ бывший директор областного финуправления Руслан Пустозеров взял себе на работу заместителем супругу главы Кетовской думы Василия Корепина, которого местные жители давно обвиняют в коррупции. Слухачи отмечают, что и главный бухгалтер предприятия на предыдущем месте работы подозрительно быстро обзавелась квартирами и дорогостоящим автомобилем. «Ну, с такими кадрами заживем!» — иронизируют слухмейкеры.

Слухи представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем слухи, которые носят оскорбительный характер.