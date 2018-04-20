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20 апреля 2018
Главные новости 
11:00  20 апреля 2018 0

Силовики займутся борьбой с элитой

По какому принципу в регионах будут проходить отставки в правоохранительных органах
Михаил Белый
© Служба новостей «URA.RU»
Отставки в первую очередь ждут ведомство Александра Бастрыкина (слева)Фото: официальный сайт президента РФ kremlin.ru
новость из сюжета:
Перестановки в силовых ведомствах
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В начале апреля глава государства Владимир Путин провел кадровые перестановки в силовых ведомствах. В частности, своим указом президент освободил от занимаемых должностей руководителей СУ Следственного комитета России по Белгородской, Пензенской, Псковской, Свердловской областей и Красноярского края. Большинство генералов работали на своей должности с момента образования ведомства. Кроме того, по-прежнему ходят слухи о скором уходе со своих постов руководителя челябинского СКР Дениса Чернятьева и его тюменского коллеги Михаила Богинского. Не исключено, что будет уволена и Марина Заббарова, которая руководит СУ СКР по Пермскому краю.

Круглый стол "Коррупция не шоу", форум ОНФ "За честные закупки 2017". Москва, Кабанов Кирилл
Войн силовиков в России больше нет, утверждает Кирилл Кабанов
Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Что происходит в коридорах считающегося наиболее могущественным силового ведомства, по-прежнему ли СКР конкурирует с прокуратурой и как объяснить кадровые перемены в регионах — «URA.RU» рассказал председатель Национального антикоррупционного комитета (НАК), член Совета при президенте России по содействию развитию институтов гражданского общества и правам человека Кирилл Кабанов.

— Кирилл Викторович, начинается новый политический цикл. Какое место в нем отводится Следственному комитету России? Меняются ли задачи?

— На сегодняшний день Следственный комитет является одним из основных механизмов в борьбе с организованной преступностью, экстремизмом и терроризмом. Наиболее громкие дела, связанные с коррупцией, экономикой и террористической угрозой, расследует именно Следственный комитет.

Похороны экс-прокурора Свердловской области Владислава Туйкова. Екатеринбург, пономарев юрий, задорин валерий
Увольнение руководителя СУ СК по Свердловской области Валерия Задорина (справа) дало повод для слухов о массовых перестановках в Следственном комитете
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

СКР находится на острие атаки, поэтому [для него] всегда существуют риски — коррупционные и многие другие. Не стоит забывать, что на условном силовом рынке СКР является практически монополистом. Сейчас мы наблюдаем попытку оздоровления ведомства, повышение эффективности его работы. К чести Следственного комитета хочу отметить — у них идет постоянная чистка, причем, в отличие от многих других структур, она проходит максимально публично. За решетку попадают даже большие начальники. Скорее всего, это связано с успешным взаимодействием СКР с Федеральной службой безопасности, поскольку большая часть серьезных уголовных дел инициирована именно ФСБ.

— А как можно объяснить многочисленные отставки региональных руководителей СКР?

— Судя по всему, кадровые изменения продиктованы необходимостью — чтобы не допустить процессов заболачивания, загноения. Отставки, которые мы видим, в том числе в регионах, связаны в первую очередь с масштабным очищением. Не будем отрицать, что проблемы существуют — мы по-прежнему имеем достаточно высокий уровень коррупционных отношений, о чем, кстати, регулярно говорит президент.

ЧП на Октябрьском Поле. Москва, следственный комитет, октябрьское поле, криминалисты
СКР по-прежнему сохраняет свое влияние
Фото: Владимир Андреев © URA.RU

— СКР достаточно часто является фигурантом ожесточенной межведомственной борьбы. С чем это связано?

— Сейчас ситуация с войнами силовиков в стране стабилизировалась. Если и есть конкуренция, то она минимальная. Эта проблема практически ушла, хотя пять лет назад была совсем иная ситуация. Устаканились отношения, все как-то притерлись друг к другу.

— Вы считаете, что СКР и прокуратура больше не враждуют?

— Действительно, ранее существовала конкуренция с органами прокуратуры. Что, в общем-то, понятно — Следственный комитет «отпочковался» от этого ведомства. Конкуренция была, как в песочнице — у кого горка круче! Но постепенно вопрос был снят — элиты на высшем уровне договорились. Произошла стабилизация. Именно поэтому встал вопрос — а что дальше модифицировать? Какие нужны изменения? Вопрос в том, что любая реформа подразумевает повышение эффективности. Но надо ли идти на резкие реформы?

Вручение свердловским полицейским ключей от новых автомобилей. Екатеринбург , полицейские, мвд, офицеры, нашивка, полиция, погоны полиция, зима, герб мвд
Перестановки будут не только в Следственном комитете, но и в других силовых структурах
Фото: Анна Майорова © URA.RU

— Или ограничиться косметическими мерами?

— Большие реформы — это большие деньги, войны и конфликты. Может быть, пока достаточно что-то хорошо почистить, повысить требования. Насколько я понимаю, сейчас выбран именно такой подход.

— Какие задачи сейчас стоят перед региональными руководителями СКР?

— У нас новые задачи довольно четко поставлены в послании президента [Федеральному собранию] и в трехлетнем Национальном плане [борьбы с коррупцией]. Так вот сейчас будет развернута борьба с хищениями, борьба с элитами, которые получают колоссальные доходы от коррупционных действий. Именно поэтому сегодня так активно меняют многих силовиков в регионах, в том числе и на Урале. Они автоматически становятся частью элит и попадают в определенную зависимость. Поэтому сегодня и решено взбодрить застоявшееся болото в регионах.

— По какому принципу подбирают кадры? Кто сегодня нужен в регионах?

— Это сложный процесс, очень персонифицированный. Я знаю, что сейчас в СКР удалось вырастить немало хороших молодых кадров, в районе 40 лет. Как правило, это профессионалы. Я бы назвал их карьерными профессионалами. То есть построение карьеры является для них основной задачей. Это не случайные люди. Конечно, мы знаем стратегические задачи, но мы не можем владеть всей полнотой знаний о тактических задачах СКР. А от них во многом и зависит расстановка кадров на местах. Меняется политический цикл, но Следственный комитет остается по-прежнему очень влиятельной структурой. Думаю, комитет находится на втором месте после Федеральной службы безопасности.

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