Зачем Путин экстренно обратился к россиянам

Владимир Путин обратился к россиянам во время совещания по коронавирусу Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

статья из сюжета Коронавирус COVID-19

Президент России Владимир Путин вернулся к опробованной в период карантина практике — прямым обращениям к россиянам. Впервые с момента голосования по Конституции глава государства обратился к гражданам с экрана телевизора, призвав их к готовности ко второй волне коронавируса. Собеседники URA.RU отмечают, что такая спецмера принята неслучайно: у российских властей немного способов оперативно дисциплинировать россиян перед новой угрозой.

Открывая сегодняшнее видеосовещание по эпидобстановке (оно публично не анонсировалось и стало неожиданностью), президент предостерег: «Ситуация [с коронавирусом] остается сложной и может, что называется, качнуться в любую сторону. <…> Поэтому никаких поводов для самоуспокоенности, для того, чтобы расслабиться, забыть про рекомендации врачей, нет». После этого Путин подчеркнул, что адресует свои слова не только чиновникам, но и простым россиянам: «Я обращаюсь сейчас и к представителям власти, и ко всем гражданам нашей страны».

Это первое с 22 мая совещание по эпидемиологической обстановке в стране Фото: Kremlin.ru

Причина для обращения президента к россиянам заключалась в том, что осенью страну ждут серьезные испытания — к угрозе коронавируса добавятся сезонные болезни. «Это то время, когда во всем мире, в том числе и в России, с учетом ее природно-климатических особенностей, традиционно отмечается рост простудных заболеваний, гриппа, так называемых острых респираторных вирусных инфекций», — заявил Путин, а позже добавил: «Необходимо сделать все, чтобы за счет профилактических, упреждающих мер постараться избежать повторного введения режима ограничений».

В решении этой задачи президент отвел ключевую роль самим гражданам. Когда на совещании речь зашла о добровольном характере вакцинации, президент вновь обратился к россиянам: «Ставить прививку от гриппа или нет — это, безусловно, личный выбор каждого человека, но это и колоссальная ответственность каждого человека за свое здоровье и здоровье близких, особенно родителей за здоровье своих малышей».

Президент призвал россиян сделать прививку от гриппа Фото: Илья Московец © URA.RU

URA.RU подробно отслеживало освещение работы президента на ТВ во время острой фазы пандемии. Как объясняли агентству политологи, для Кремля было важно сохранить во время карантина такой формат работы, чтобы показать — президент держит ситуацию под контролем. Тенденция пошла на спад после завершения голосования по Конституции, но эксперты прогнозировали, что технология при необходимости может использоваться и в будущем.

По словам главы «Центра электоральных практик» Сергея Полякова, такая необходимость появилась сейчас — в связи с ростом заболеваемости коронавирусом в ряде регионов страны (в Москве число заболевших растет уже две недели): «Люди расслабились, перестали носить маски и соблюдать социальную дистанцию. У людей в головах ушел страх». Поляков отметил, что в администрации президента ведут социологический мониторинг настроений россиян, и глава государства не мог не отреагировать на их изменение. Политолог Александр Шпунт согласился, что президент выступил, чтобы предотвратить «спонтанное ковид-диссидентство» россиян.

Убеждать россиян в необходимости носить маски все сложнее Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Однако убедить россиян в необходимости вновь соблюдать ограничения властям будет сложно. Как ранее писало URA.RU, даже во время острой фазы пандемии государственная кампания по профилактике коронавируса не смогла убедить россиян мыть руки: почти четверть соотечественников не делали этого, несмотря на опасность COVID-19. Сегодня ситуация еще труднее, считает политтехнолог Дмитрий Ковалев: «Люди устали от ограничений, и экономическая ситуация не улучшается. Первый карантин люди отсидели на старых запасах, теперь же загнать их по домам будет очень трудно».

Помочь властям убедить россиян серьезно отнестись к угрозе второй волны коронавируса может только комплекс факторов, считает Сергей Поляков. «Необходим определенный информационный фон. Во-первых, люди должны увидеть, что в России действительно статистика заболеваемости и смертности идет вверх. Во-вторых, новости о второй волне коронавируса должны прийти из других стран — в первую очередь из Европы и Северной Америки. В-третьих, нужно убедить людей в эффективности и безопасности вакцины. Здесь будет важен личный пример представителей нашей элиты: президент, члены правительства, депутаты и сенаторы должны массово начать делать прививки», — отметил политолог.

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