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30 мая 2017
17:37  30 мая 2017 0

Работница «Почты России» пригрозила зарезать клиента, «как барана». ВИДЕО

Клипарт. разное. 5 апреля 2014г, почта россии, вывеска
Нагрубившая посетителю сотрудница уже уволенаФото: Антон Белицкий © URA.RU

В Сети набирает популярность видеозапись жителя Гатчины Максима Ильина, которому угрожали в почтовом отделении, где он пытался получить посылку.

У мужчины не было при себе извещения. «Я попросил девушку посмотреть по номеру мою посылку, она тщательно стала искать, к ней подключилась еще одна, более опытная (как я подумал), но не тут-то было, к моему сожалению. Посылку найти так и не смогли», — написал он в соцсети. Затем клиент съездил домой за извещением и начал снимать на видео процесс получения посылки.

Разговор с сотрудницей «Почты России» очень быстро перерос в перепалку: женщина начала оскорблять Ильина и угрожать «зарезать его, как барана». В ответ он предложил ей работать в другом месте. «Смотрите — как барана, прирежу, — ответила она. — Да вот вас, как барана, и прирежу потом, если будете так говорить».

«У меня есть вопросы! Кто из нас должен знать, где искать посылку? <…> И как поступить мне дальше? Написать заявление в полицию или подать заявление в суд частном порядке, написать жалобу на сотрудницу, чтобы объяснили, что ей грозит уголовная статья? Или подавать сразу на почту РФ за угрозы зарезать меня, как БАРАНА!» — пишет возмущенный житель Гатчины.

На ситуацию уже отреагировали в УФПС Санкт-Петербурга и Ленобласти. «Проведена внутренняя проверка. Сотрудница, допустившая грубое обращение с посетителем, будет уволена. Руководство Гатчинского почтамта данного отделения почтовой связи взято под личный контроль», — заявили 47news в пресс-службе «Почты России».

Юрий Викторов
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