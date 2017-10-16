{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 57,09
Динамика за 2 недели
Евро 67,30
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
16 октября 2017
19:42  16 октября 2017 1

Ученые считают, что освоение космоса может уничтожить человечество

Роскосмос, космос, космонавт
Люди пока не готовы переносить невесомость и преолодевать радиацию в космосеФото: Роскосмос

Активное освоение космоса может стать угрозой для человечества. Об этом заявил известный астроном Руперт Герцер во время лекции в Московском государственном университете.

Среди рисков для человека в освоении космоса, как отметил Герцер, наиболее важными являются неумение преодолевать огромные расстояния, которые характеризуют космос, радиацию и даже невесомость, пишет «Федеральное агентство новостей».

В условиях космоса температура тела человека увеличивается, что может привести к перегреву или космической лихорадке. Следствием этого будут большие проблемы со слухом, зрением, а также дыханием.

Герцер уверен, что должно пройти немало времени, прежде чем человек найдет способы долго находиться в космосе, совершать продолжительные и дальние полеты и при этом сохранять здоровье, добавляет информагентство Nation News. Астроном уверен, что покорение космоса напрямую связано с технологическим развитием.

Нина Калинина
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Получать уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров