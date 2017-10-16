Активное освоение космоса может стать угрозой для человечества. Об этом заявил известный астроном Руперт Герцер во время лекции в Московском государственном университете.
Среди рисков для человека в освоении космоса, как отметил Герцер, наиболее важными являются неумение преодолевать огромные расстояния, которые характеризуют космос, радиацию и даже невесомость, пишет «Федеральное агентство новостей».
В условиях космоса температура тела человека увеличивается, что может привести к перегреву или космической лихорадке. Следствием этого будут большие проблемы со слухом, зрением, а также дыханием.
Герцер уверен, что должно пройти немало времени, прежде чем человек найдет способы долго находиться в космосе, совершать продолжительные и дальние полеты и при этом сохранять здоровье, добавляет информагентство Nation News. Астроном уверен, что покорение космоса напрямую связано с технологическим развитием.