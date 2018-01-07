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07 января 2018
06 января 2018
Главные новости Москвы
01:51  07 января 2018 0

В храме Христа Спасителя началось Рождественское богослужение. Пришли тысячи верующих

Форум
В храм пришли тысячи верующихФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл начал ночное Рождественское богослужение в храме Христа Спасителя в Москве.

В храме, как пишет RT, собрались тысячи верующих людей, среди которых члены Совета Федерации, депутаты Госдумы и другие представители власти, включая премьер-министра Дмитрия Медведева.

Вместе с РПЦ, напомним, Рождество празднуют Грузинская, Иерусалимская, Польская, Сербская православные церкви и афонские монастыри. Кроме того, участие принимают католики восточного обряда и живущие по юлианскому календарю протестанты.

Сергей Демин
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