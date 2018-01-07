В храм пришли тысячи верующих
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл начал ночное Рождественское богослужение в храме Христа Спасителя в Москве.
В храме, как пишет RT, собрались тысячи верующих людей, среди которых члены Совета Федерации, депутаты Госдумы и другие представители власти, включая премьер-министра Дмитрия Медведева.
Вместе с РПЦ, напомним, Рождество празднуют Грузинская, Иерусалимская, Польская, Сербская православные церкви и афонские монастыри. Кроме того, участие принимают католики восточного обряда и живущие по юлианскому календарю протестанты.